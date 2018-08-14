15 августа: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 августа в истории

Сегодня – 15 августа. Фото: pixabay

Сегодня 227-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 138 дней. Именинники – Василий, Никодим, Степан (Стефан). В Украине отмечают День археолога, в Индии и Конго празднуют День независимости, в Корее – День освобождения страны от японских захватчиков.

Народные приметы на 15 августа

Какой будет погода на Степана – таким станет и весь сентябрь.

Лягушки заквакали – будет дождь.

Лягушки резко замолчали – ожидай сильного ветра.

Важные и интересные события 15 августа

В 1848-м американец Уолдо Хенчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.

1877 год – Томас Эдисон написал письмо президенту телеграфной компании Питтсбурга, в котором доказывал, что лучше приветствие в общении по телефону – слово "hello" (у нас трансформировалось в "алло").

В этот же день Эдисон первым в мире провел запись звука – зафиксировал на пластинке песню "Mary Had A Little Lamb".

1939 год – в Германии произошла одна из самых массовых авиакатастроф.

В 1969 году с 15 по 18 августа проходил вудстокской фестиваль – конец эры хиппи.

1997 год – в Украине учрежден орден Княгини Ольги.

15 августа родились

В 1771 год – Вальтер Скотт, шотландский поэт и писатель, создавший жанр исторического романа ("Айвенго", "Квентин Дорвард").

1972 год – Бен Аффлек, американский киноактер ("Умница Уилл Хантинг", "Армагеддон", "Перл-Харбор").

В 1978-м родилась Лилия Подкопаева, украинская спортсменка, гимнастка.

В 1983 году родился Тимати (Тимур Юнусов), российский музыкант, певец рэпер, предприниматель.

Православный праздник 15 августа

В церкви 15 августа почитается память святого Стефана – первого мученика, который был приверженцем христианского учения и происходил из еврейской диаспоры. Согласно преданию, вместе с шестью единоверцами именно Стефан был избран с диаконы апостолами и должен был поддерживать порядок, справедливость среди населения. Однако нужно сказать, что помимо этого Стефан также проповедовал веру во Христа в Иерусалиме.

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа.