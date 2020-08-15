15 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 августа в истории

Какой сегодня праздник, 15 августа? День археолога, Всемирный день бездомных животных, День независимости Индии, Праздник Войска Польского. Католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Празднование Ачаирской иконы Божией Матери – в православном календаре. Степан Сеновал – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Иван, Кирилл, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 августа.

15 августа: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День археолога – отмечают свой профессиональный праздник люди, занимающиеся изучением древностей и раскопками.

– отмечают свой профессиональный праздник люди, занимающиеся изучением древностей и раскопками. День Независимости Индии (Independence Day in India) – отмечается в годовщину провозглашения независимости Индии от Великобритании в 1947 году.

– отмечается в годовщину провозглашения независимости Индии от Великобритании в 1947 году. День независимости также празднует Республика Конго.

также празднует Республика Конго. Праздник Войска Польского – в Польше проводится День Вооруженных сил.

– в Польше проводится День Вооруженных сил. Всемирный день бездомных животных (International Homeless Animals Day) – этот день призван обратить внимание общества на проблемы животных, обитающих на улице.

Какой сегодня праздник

15 августа православная церковь чтит Перенесение мощей первомученика архидиакона Стефана. Также сегодня день памяти Блаженного Василия Московского чудотворца. Проводится празднование Ачаирской иконы Божией Матери. Католики в этот день отмечают Успение Пресвятой Богородицы.

В народе 15 августа почитается Степан Сеновал. Именно в этот период завершалась пора заготовки сена. Из собранных целебных трав плели венки, которые затем использовали для лечения от недугов.

Приметы на 15 августа

какая погода на Степана, таким будет и весь сентябрь;

чтобы кони были покладистыми, их купали и поили через серебро;

Степанов венок от недугов излечит.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1835 – был выдан патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.

1877 – Томас Эдисон произвел первую в мире звукозапись, а также предложил телефонное приветствие "алло".

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1918 – произошел разрыв дипломатических отношений между Америкой и Россией.

1969 – проводился Вудстокский фестиваль, завершивший эру хиппи.

Кто родился 15 августа

1769 – Наполеон I Бонапарт, французский полководец, император.

1771 – Вальтер Скотт, шотландский писатель, основоположником жанра исторического романа.

1872 – Шри Ауробиндо, индийский философ, поэт, основоположник Интегральной йоги.

1925 – Оскар Питерсон, канадский джазовый пианист.

1931 – Микаэл Таривердиев, советский композитор.

1990 – Дженнифер Лоуренс, американская киноактриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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