15 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 февраля в истории

15 февраля – Сретение Господне 2020 Фото: instagram.com/darkfaerietales_

15 февраля 2020 года – Всемирный день детей, больных раком. Православные христиане отмечают Сретение Господне 2020. Именины празднуют мужчины с именем Василий.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 15 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 февраля.

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Всемирный день детей, больных раком. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году. День детей, больных раком, проводится более чем в 90 странах под патронатом Международного общества детских онкологов. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, половина из них умирает.

15 февраля: какой праздник

15 февраля – Сретение Господне 2020. Это один из самых древних праздников в православии. Принято считать, что именно в этот день в Иерусалимский храм принесли младенца Иисуса Христа.

15 февраля в церквях святят воду и свечи. Освященные на Сретение свечи называются "громничными", ведь их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы защитить людей от грома. Если человек боится молнии грозы, то свеча способна утолить страх.

Приметы на 15 февраля

Вода капает с крыш – будет затяжная весна, если тепло, а с крыш не капает – весна будет ранняя и сухая.

Если в этот день нет солнца – ожидай суровых морозов.

На Сретение холодно – скоро начнется теплая весна.

На Сретение тепло и солнечно – весна будет теплой.

В этот день идет снег – весна будет затяжной и дождливой.

Если на Сретение под крышами виднеются сосульки, то будет хороший урожай кукурузы.

Что нельзя делать 15 февраля

В этот день не советуют отправляться в большое путешествие. Существует такая пословица: "На Сретение отправишься в путь – скоро домой не вернешься".

На Сретение нельзя ругаться, ссориться, убирать, вышивать и стирать одежду.

Что можно делать 15 февраля

Положите в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти финансовый успех.

Интересные и важные события в Украине и мире

1794 – был принят военно-морской трехцветный флаг Французской Республики.

1897 – Фердинанд Браун публикует схему осциллографа.

1898 – гибель американского броненосца "Мэн" в Гаване.

1902 – открыта первая линия берлинского метро.

1918 – Латвия и Литва переходят на григорианский календарь.

1933 – в Майами анархист Джузеппе Дзангара совершил неудачное покушение на жизнь недавно избранного президента США Франклина Рузвельта.

1949 – кнессет утвердил кандидатуру Хаима Вейцмана в качестве первого президента Израиля.

1950 – премьера мультфильма студии Уолта Диснея по мотивам волшебной сказки Шарля Перро "Золушка".

1965 – утвержден флаг Канады.

2010 – произошла самая крупная железнодорожная катастрофа в истории Бельгии.

Кто родился 15 февраля

1564 – Галилео Галилей, итальянский ученый.

1710 – Людовик XV, король Франции.

1782 – Уильям Миллер, христианский проповедник, один из основателей адвентизма.

1826 – Джордж Стони, ирландский физик и математик.

1861 – Шарль Эдуар Гийом, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1920).

1874 – Эрнест Шеклтон, ирландский полярник, исследователь Антарктиды.

1934 – Никлаус Вирт, швейцарский ученый, разработчик нескольких языков программирования (в том числе языка Паскаль).

1970 – Йоуни Хюнюнен, финский рок-музыкант.

1988 – Руй Патрисиу, португальский футболист (вратарь), чемпион Европы (2016).

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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