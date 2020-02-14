15 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 февраля в истории
15 февраля 2020 года – Всемирный день детей, больных раком. Православные христиане отмечают Сретение Господне 2020. Именины празднуют мужчины с именем Василий.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 15 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 февраля.
Смотрите видео: как наши зрители в соцсетях обсуждали курьезы на праздники
- Всемирный день детей, больных раком. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году. День детей, больных раком, проводится более чем в 90 странах под патронатом Международного общества детских онкологов. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, половина из них умирает.
15 февраля – Сретение Господне 2020. Это один из самых древних праздников в православии. Принято считать, что именно в этот день в Иерусалимский храм принесли младенца Иисуса Христа.
15 февраля в церквях святят воду и свечи. Освященные на Сретение свечи называются "громничными", ведь их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы защитить людей от грома. Если человек боится молнии грозы, то свеча способна утолить страх.
Приметы на 15 февраля
- Вода капает с крыш – будет затяжная весна, если тепло, а с крыш не капает – весна будет ранняя и сухая.
- Если в этот день нет солнца – ожидай суровых морозов.
- На Сретение холодно – скоро начнется теплая весна.
- На Сретение тепло и солнечно – весна будет теплой.
- В этот день идет снег – весна будет затяжной и дождливой.
- Если на Сретение под крышами виднеются сосульки, то будет хороший урожай кукурузы.
Что нельзя делать 15 февраля
- В этот день не советуют отправляться в большое путешествие. Существует такая пословица: "На Сретение отправишься в путь – скоро домой не вернешься".
- На Сретение нельзя ругаться, ссориться, убирать, вышивать и стирать одежду.
Что можно делать 15 февраля
- Положите в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти финансовый успех.
- 1794 – был принят военно-морской трехцветный флаг Французской Республики.
- 1897 – Фердинанд Браун публикует схему осциллографа.
- 1898 – гибель американского броненосца "Мэн" в Гаване.
- 1902 – открыта первая линия берлинского метро.
- 1918 – Латвия и Литва переходят на григорианский календарь.
- 1933 – в Майами анархист Джузеппе Дзангара совершил неудачное покушение на жизнь недавно избранного президента США Франклина Рузвельта.
- 1949 – кнессет утвердил кандидатуру Хаима Вейцмана в качестве первого президента Израиля.
- 1950 – премьера мультфильма студии Уолта Диснея по мотивам волшебной сказки Шарля Перро "Золушка".
- 1965 – утвержден флаг Канады.
- 2010 – произошла самая крупная железнодорожная катастрофа в истории Бельгии.
- 1564 – Галилео Галилей, итальянский ученый.
- 1710 – Людовик XV, король Франции.
- 1782 – Уильям Миллер, христианский проповедник, один из основателей адвентизма.
- 1826 – Джордж Стони, ирландский физик и математик.
- 1861 – Шарль Эдуар Гийом, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1920).
- 1874 – Эрнест Шеклтон, ирландский полярник, исследователь Антарктиды.
- 1934 – Никлаус Вирт, швейцарский ученый, разработчик нескольких языков программирования (в том числе языка Паскаль).
- 1970 – Йоуни Хюнюнен, финский рок-музыкант.
- 1988 – Руй Патрисиу, португальский футболист (вратарь), чемпион Европы (2016).
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.