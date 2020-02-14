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15 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
15 февраля – Сретение Господне 2020 Фото: instagram.com/darkfaerietales_
15 февраля – Сретение Господне 2020
Фото: instagram.com/darkfaerietales_

15 февраля 2020 года – Всемирный день детей, больных раком. Православные христиане отмечают Сретение Господне 2020. Именины празднуют мужчины с именем Василий.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 15 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 февраля.

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  • Всемирный день детей, больных раком. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году. День детей, больных раком, проводится более чем в 90 странах под патронатом Международного общества детских онкологов. Согласно медицинской статистике, ежегодно в мире около 200 тысяч детей заболевают раком, половина из них умирает.

15 февраля: какой праздник

15 февраля – Сретение Господне 2020. Это один из самых древних праздников в православии. Принято считать, что именно в этот день в Иерусалимский храм принесли младенца Иисуса Христа.

15 февраля в церквях святят воду и свечи. Освященные на Сретение свечи называются "громничными", ведь их зажигают и ставят перед образами во время сильной грозы, чтобы защитить людей от грома. Если человек боится молнии грозы, то свеча способна утолить страх.

Приметы на 15 февраля

  • Вода капает с крыш – будет затяжная весна, если тепло, а с крыш не капает – весна будет ранняя и сухая.
  • Если в этот день нет солнца – ожидай суровых морозов.
  • На Сретение холодно – скоро начнется теплая весна.
  • На Сретение тепло и солнечно – весна будет теплой.
  • В этот день идет снег – весна будет затяжной и дождливой.
  • Если на Сретение под крышами виднеются сосульки, то будет хороший урожай кукурузы.

Что нельзя делать 15 февраля

  • В этот день не советуют отправляться в большое путешествие. Существует такая пословица: "На Сретение отправишься в путь – скоро домой не вернешься".
  • На Сретение нельзя ругаться, ссориться, убирать, вышивать и стирать одежду.

Что можно делать 15 февраля

  • Положите в этот день деньги на кухонный стол. По поверью, в вашу жизнь должен прийти финансовый успех.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1794 – был принят военно-морской трехцветный флаг Французской Республики.
  • 1897 – Фердинанд Браун публикует схему осциллографа.
  • 1898 – гибель американского броненосца "Мэн" в Гаване.
  • 1902 – открыта первая линия берлинского метро.
  • 1918 – Латвия и Литва переходят на григорианский календарь.
  • 1933 – в Майами анархист Джузеппе Дзангара совершил неудачное покушение на жизнь недавно избранного президента США Франклина Рузвельта.
  • 1949 – кнессет утвердил кандидатуру Хаима Вейцмана в качестве первого президента Израиля.
  • 1950 – премьера мультфильма студии Уолта Диснея по мотивам волшебной сказки Шарля Перро "Золушка".
  • 1965 – утвержден флаг Канады.
  • 2010 – произошла самая крупная железнодорожная катастрофа в истории Бельгии.

Кто родился 15 февраля

  • 1564 – Галилео Галилей, итальянский ученый.
  • 1710 – Людовик XV, король Франции.
  • 1782 – Уильям Миллер, христианский проповедник, один из основателей адвентизма.
  • 1826 – Джордж Стони, ирландский физик и математик.
  • 1861 – Шарль Эдуар Гийом, французский физик, лауреат Нобелевской премии (1920).
  • 1874 – Эрнест Шеклтон, ирландский полярник, исследователь Антарктиды.
  • 1934 – Никлаус Вирт, швейцарский ученый, разработчик нескольких языков программирования (в том числе языка Паскаль).
  • 1970 – Йоуни Хюнюнен, финский рок-музыкант.
  • 1988 – Руй Патрисиу, португальский футболист (вратарь), чемпион Европы (2016).

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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