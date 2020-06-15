15 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 июня в истории
Какой сегодня праздник, 15 июня? Всемирный день ветра, Всемирный день мотоциклиста, Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей, начало Петрова поста (Апостольского поста) – в православном календаре, Зеленый Вьюн – в народном календаре. Именины празднуют: Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 июня.
- Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей (World Elder Abuse Awareness Day) – был организован в 2011 году под эгидой ООН с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей преклонного возраста.
- Всемирный день ветра (Global Wind Day) – праздник, призванный обратить внимание на потенциал ветроэнергетики.
- Всемирный день мотоциклиста (Ride to Work Day) – ежегодно отмечается всеми любителями этого вида транспорта в третий понедельник июня с целью заявить о правах мотоциклистов на дороге.
15 июня в православной церкви начинается Петров пост (Апостольский пост), который продлится до 11 июля. Еще в этот день чтится память великомученика Иоанна Нового, Сочавского, святителя Никифора исповедальника, патриарха Константинопольского. Также 15 июня празднуется Киево-Братская икона Божией Матери.
В народе 15 июня чествуется праздник Никифора или Зеленого Вьюна. В этот день люди плели венки, ходили по улицам и пели песни, посвященные молодоженам нынешнего года.
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Приметы на 15 июня
- Если на Никифора воробьи дерутся – к хорошей погоде.
- С Никифора пора окучивать картофель.
- Сплести венок из вьюна – к счастливой семейной жизни.
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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
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