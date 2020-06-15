15 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 июня в истории

Какой сегодня праздник, 15 июня? Всемирный день ветра, Всемирный день мотоциклиста, Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей, начало Петрова поста (Апостольского поста) – в православном календаре, Зеленый Вьюн – в народном календаре. Именины празднуют: Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 июня.

15 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей (World Elder Abuse Awareness Day) – был организован в 2011 году под эгидой ООН с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей преклонного возраста.

– был организован в 2011 году под эгидой ООН с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей преклонного возраста. Всемирный день ветра (Global Wind Day) – праздник, призванный обратить внимание на потенциал ветроэнергетики.

– праздник, призванный обратить внимание на потенциал ветроэнергетики. Всемирный день мотоциклиста (Ride to Work Day) – ежегодно отмечается всеми любителями этого вида транспорта в третий понедельник июня с целью заявить о правах мотоциклистов на дороге.

Какой сегодня праздник

15 июня в православной церкви начинается Петров пост (Апостольский пост), который продлится до 11 июля. Еще в этот день чтится память великомученика Иоанна Нового, Сочавского, святителя Никифора исповедальника, патриарха Константинопольского. Также 15 июня празднуется Киево-Братская икона Божией Матери.

В народе 15 июня чествуется праздник Никифора или Зеленого Вьюна. В этот день люди плели венки, ходили по улицам и пели песни, посвященные молодоженам нынешнего года.

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Приметы на 15 июня

Если на Никифора воробьи дерутся – к хорошей погоде.

С Никифора пора окучивать картофель.

Сплести венок из вьюна – к счастливой семейной жизни.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1667 – впервые в истории успешно проведено переливание крови человеку.

1834 – открыт Киевский национальный университет.

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1851 – в Америке основана первая в мире фабрика по производству мороженого.

1911 – в США основана компания IBM.

1954 – учрежден УЕФА.

2007 – выведен в космос немецкий спутник TerraSAR-X с космодрома Байконур с помощью украинско-российской ракеты-носителя Днепр.

Кто родился 15 июня

1867 – Константин Бальмонт, русский поэт Серебряного века.

1902 – Эрик Эриксон, американский психоаналитик.

1936 – Михаил Державин, советский актер театра и кино.

1941 – Иван Миколайчук, украинский советский актер театра и кино.

1943 – Джонни Холлидей, французский рок-певец.

1946 – Демис Руссос, греческий певец.

1954 – Джеймс Белуши, американский киноактер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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