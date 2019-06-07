15 котов, которые не могут отказать себе в еде: забавные фото
Этим питомцам по вкусу практически все: гамбургеры, сэндвичи, крекеры, печенье и шоколад
Пользователи Facebook, Twitter и Instagram часто делятся на своих страницах забавными фотографиями пушистиков, которые выпрашивают или воруют у них еду. Питомцам по вкусу практически все: гамбургеры, сэндвичи, крекеры, печенье и шоколад. Но хозяева в курсе, что эта пища может навредить здоровью их любимчиков.
Пока вы будете смотреть курьезных снимки ворующих еду котов, предлагаем ознакомиться со списком продуктов, запрещенных для домашних животных.
- Шоколад. Может вызвать нарушение сердечного ритма, чрезмерную жажду и повышенное мочеиспускание.
- Сахарозаменитель ксилит. Увеличивает секрецию инсулина, что может привести к рвоте, судорогам, нарушению координации и даже потере сознания.
- Виноград и изюм. Содержат токсины, которые могут привести к почечной недостаточности.
- Дрожжевое тесто. Вызывает повышенное газообразование.
- Плодовые косточки. Выделяют синильную кислоту и могут стать причиной отравления.
- Орехи макадамия. Провоцируют вялость, рвоту, повышение температуры и нарушение движения.
- Алкоголь. Делает животное возбудимым, вызывает тахикардию, нарушение координации движений и затруднение дыхания.
- Авокадо. Может вызвать проблемы с дыханием, нарушить работу желудка и кишечника.
Напомним, показали самого популярного в интернете кота: забавные фото. Кроме этого, мы писали, как говорящая с хозяином кошка "взорвала" сеть. Ранее мы писали, что кот-клептоман принес хозяйке пачку денег. Владелица животного говорит, что это уже не первый случай.
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