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15 котов, которые не могут отказать себе в еде: забавные фото

Этим питомцам по вкусу практически все: гамбургеры, сэндвичи, крекеры, печенье и шоколад

Владимир Грисюк
Сегодня, 08:44
Коты очень любят вкусно поесть Фото: attackofthecute
Коты очень любят вкусно поесть
Фото: attackofthecute

Пользователи Facebook, Twitter и Instagram часто делятся на своих страницах забавными фотографиями пушистиков, которые выпрашивают или воруют у них еду. Питомцам по вкусу практически все: гамбургеры, сэндвичи, крекеры, печенье и шоколад. Но хозяева в курсе, что эта пища может навредить здоровью их любимчиков.  

15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
15 котов, которые не могут отказать себе в еде
Фото: Twitter, Instagram, Facebook
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Пока вы будете смотреть курьезных снимки ворующих еду котов, предлагаем ознакомиться со списком продуктов, запрещенных для домашних животных. 

  • Шоколад. Может вызвать нарушение сердечного ритма, чрезмерную жажду и повышенное мочеиспускание.
  • Сахарозаменитель ксилит. Увеличивает секрецию инсулина, что может привести к рвоте, судорогам, нарушению координации и даже потере сознания.
  • Виноград и изюм. Содержат токсины, которые могут привести к почечной недостаточности.
  • Дрожжевое тесто. Вызывает повышенное газообразование.
  • Плодовые косточки. Выделяют синильную кислоту и могут стать причиной отравления.
  • Орехи макадамия. Провоцируют вялость, рвоту, повышение температуры и нарушение движения.
  • Алкоголь. Делает животное возбудимым, вызывает тахикардию, нарушение координации движений и затруднение дыхания.
  • Авокадо. Может вызвать проблемы с дыханием, нарушить работу желудка и кишечника.

Напомним, показали самого популярного в интернете кота: забавные фото. Кроме этого, мы писали, как говорящая с хозяином кошка "взорвала" сеть. Ранее мы писали, что кот-клептоман принес хозяйке пачку денег. Владелица животного говорит, что это уже не первый случай.

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Источник: Сегодня
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