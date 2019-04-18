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15-летняя девушка прикидывалась беременной и устроила "фейковую" свадьбу

Американка делится со своими фанатами довольно провокационными фотографиями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:37
Даниэль Кон Фото: instagram.com/daniellecohn
Даниэль Кон
Фото: instagram.com/daniellecohn

У Даниэль Кон родом из американской Флориды 3,5 млн подписчиков в Instagram и около 1,3 млн на YouTube. Юная блогерша нередко делится со своими фанатами довольно провокационными фото.
 

INSTAGRAM (@daniellecohn)

Но недавно девушка пошла еще дальше. Она опубликовала ряд роликов и фото, где заявила, что вышла замуж за своего возлюбленного. Им оказался парень, немногим старше самой Даниэль, — 16-летний блогер Майки Туа. Якобы для заключения брака они отправились в американскую столицу развлечений Лас-Вегас.
 

INSTAGRAM (@daniellecohn)

Некоторую ясность внесла мать девушки – Дженнифер. Она заявила, что ребята все же не женаты. По закону штата Невада при вступлении в брак до 16 лет нужно специальное разрешение, которое им никто не выдавал. Однако подростки дали друг другу некое "обещание". А вот информацию о беременности дочери мать комментировать отказалась. Однако фанаты уверены, что это очередной пиар-ход.

Напомним, британка сколотила состояние благодаря необычному навыку. Кроме этого, мы писали, как девушка повисла над пропастью ради красивого фото: реакция пользователей сети.

Смотрите видео: история любви американской бьюти-блогерши

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Источник: Сегодня
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