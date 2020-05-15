15 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 мая в истории

Какой сегодня праздник, 15 мая? Международный день семей, Международный день защиты климата, День исчезающих видов. В православном календаре – день памяти святителя Афанасия Великого, перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба, празднование Вутиванской иконы Божией Матери. Борис и Глеб Сеятели, Соловьиный праздник – в народном календаре. Именины празднуют Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 мая.

15 мая: какой сегодня праздник Фото: Depositphotos

Международный день семей ( International Day of Families) – провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечь внимание людей в мире к проблемам семьи.

– провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечь внимание людей в мире к проблемам семьи. Международный день защиты климата (International Day of Climate) – праздник учрежден ООН с целью защиты и привлечения внимания общественности к проблеме изменения климата.

– праздник учрежден ООН с целью защиты и привлечения внимания общественности к проблеме изменения климата. Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести – был учрежден в Копенгагене в 1981 году в честь людей, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию.

– был учрежден в Копенгагене в 1981 году в честь людей, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию. День независимости – в Австрии и Парагвае.

– в Австрии и Парагвае. День учителя – в Колумбии, Мексике и Южной Корее.

– в Колумбии, Мексике и Южной Корее. День исчезающих видов – экологическая дата проводится в третью пятницу мая.

Какой сегодня праздник

15 мая православная церковь чтит память двух святителей по имени Афанасий – это Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, и Афанасий, патриарх Цареградский. Также отмечается перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида – сыновей киевского князя Владимира Святославовича, которые были убиты в междоусобной борьбе своим старшим братом Святополком Окаянным. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. А еще 15 мая празднуется Вутиванская икона Божией Матери.

В народе 15 мая отмечается Борис и Глеб Сеятели, а также Соловьиный праздник. С этого дня начинали сажать огурцы, тыкву и продолжали засеивать поля: "Борис и Глеб сеют хлеб".

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Приметы на 15 мая

С Бориса и Глеба начинают петь соловьи – значит, скоро лето.

Если соловья услышать раньше кукушки – все лето пройдет счастливо.

В этот день нельзя идти на рыбалку и пересаживать комнатные цветы.

Плохая примета – давать деньги в долг.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1648 – битва казаков с войсками Речи Посполитой под предводительством Богдана Хмельницкого.

1848 – крестьянская реформа, согласно которой на землях Галичины отменялась крестьянская повинность.

1928 – первое появление на экранах мультипликационного героя Микки-Мауса.

1935 – в Москве открылся первый в СССР метрополитен.

1940 – в Америке в продаже появились нейлоновые чулки.

1955 – подписание СССР, США, Англией, Францией и Австрией Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии.

Кто родился 15 мая

1848 – Виктор Васнецов, русский художник, живописец, архитектор.

1859 – Пьер Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии.

1859 – Панас Саксаганский, украинский актер, театральный режиссер, драматург.

1873 – Павел Скоропадский, украинский военачальник и политик, гетман Украины.

1891 – Михаил Булгаков, русский писатель, драматург, режиссер.

1953 – Майк Олдфилд, английский рок-музыкант, мультиинструменталист.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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