Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

15 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 мая в истории

Ольга Козачок
Сегодня, 05:05

Какой сегодня праздник, 15 мая? Международный день семей, Международный день защиты климата, День исчезающих видов. В православном календаре – день памяти святителя Афанасия Великого, перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба, празднование Вутиванской иконы Божией Матери. Борис и Глеб Сеятели, Соловьиный праздник – в народном календаре. Именины празднуют Афанасий, Борис, Глеб, Зоя, Михаил, Роман, Давид.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 15 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 мая.

15 мая: какой сегодня праздник
15 мая: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • Международный день семей (International Day of Families) – провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году с целью привлечь внимание людей в мире к проблемам семьи.
  • Международный день защиты климата (International Day of Climate) – праздник учрежден ООН с целью защиты и привлечения внимания общественности к проблеме изменения климата.
  • Международный день отказника от военной службы по убеждениям совести – был учрежден в Копенгагене в 1981 году в честь людей, которые по моральным или религиозным соображениям отказываются принимать участие в вооруженных конфликтах или вступать в армию.
  • День независимости – в Австрии и Парагвае.
  • День учителя – в Колумбии, Мексике и Южной Корее.
  • День исчезающих видов – экологическая дата проводится в третью пятницу мая.

Какой сегодня праздник

15 мая православная церковь чтит память двух святителей по имени Афанасий – это Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, и Афанасий, патриарх Цареградский. Также отмечается перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба, во Святом Крещении Романа и Давида – сыновей киевского князя Владимира Святославовича, которые были убиты в междоусобной борьбе своим старшим братом Святополком Окаянным. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. А еще 15 мая празднуется Вутиванская икона Божией Матери.

В народе 15 мая отмечается Борис и Глеб Сеятели, а также Соловьиный праздник. С этого дня начинали сажать огурцы, тыкву и продолжали засеивать поля: "Борис и Глеб сеют хлеб".

Читайте также:
Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Приметы на 15 мая

  • С Бориса и Глеба начинают петь соловьи – значит, скоро лето.
  • Если соловья услышать раньше кукушки – все лето пройдет счастливо.
  • В этот день нельзя идти на рыбалку и пересаживать комнатные цветы.
  • Плохая примета – давать деньги в долг.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1648 – битва казаков с войсками Речи Посполитой под предводительством Богдана Хмельницкого.
  • 1848 – крестьянская реформа, согласно которой на землях Галичины отменялась крестьянская повинность.
  • 1928 – первое появление на экранах мультипликационного героя Микки-Мауса.

Читайте также:
Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

  • 1935 – в Москве открылся первый в СССР метрополитен.
  • 1940 – в Америке в продаже появились нейлоновые чулки.
  • 1955 – подписание СССР, США, Англией, Францией и Австрией Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии.

Кто родился 15 мая

  • 1848 – Виктор Васнецов, русский художник, живописец, архитектор.
  • 1859 – Пьер Кюри, французский физик, лауреат Нобелевской премии.
  • 1859 – Панас Саксаганский, украинский актер, театральный режиссер, драматург.
  • 1873 – Павел Скоропадский, украинский военачальник и политик, гетман Украины.
  • 1891 – Михаил Булгаков, русский писатель, драматург, режиссер.
  • 1953 – Майк Олдфилд, английский рок-музыкант, мультиинструменталист.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Когда отмечается День вышиванки в Украине в 2020 году: дата и значение праздника 14 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня Международный день семьи: дата, история и поздравления 13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Украинцы молятся за Дядю Жору, подробности о состоянии шоумена
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт
Чебуреки - тісто на чебуреки, покроковий рецепт
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые станет отцом (видео)
Сочная Мейхер показала внушительные объемы в наряде с вырезом
Сочная Мейхер показала внушительные объемы в наряде с вырезом

Популярные статьи

Вчера, 16:43Шоу-бизнес

Виталий Козловский впервые раскрыл детали вражды с Игорем Кондратюком: "Я жил в аду"

Вчера, 11:36Шоу-бизнес

Олег Винник заинтриговал кадрами с загадочной блондинкой: премьера клипа

Вчера, 09:06Food

С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

13 маяШоу-бизнес

Виталий Козловский признался, что его сердце занято: "Красивая и на несколько лет меня младше"

13 маяFun

13 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

13 маяШоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко после 10 лет побоев: "Муж насиловал меня"

13 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская назвала причину развода с первым мужем Паперным: "Это был ад"

13 маяFood

Как правильно варить булгур на плите

13 маяFun

На обложку газеты попала необычная оптическая иллюзия: фото

13 маяАфиша

Куда поехать в Украине на пару дней: ТОП-4 нескучных мест для отдыха

12 маяFood

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

12 маяШоу-бизнес

Снежана Егорова стала бабушкой в третий раз

12 маяFun

Полностью белая: белку с аномальной внешностью удалось снять на фото

12 маяШоу-бизнес

Ирина Билык сменила имидж: фото новой прически

12 маяFun

Обезьяна взломала банкомат и скрылась: курьезное видео

12 маяFun

Строители сняли в здании старый линолеум и не поверили своим глазам: фото

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Звёздные пары, чья любовь началась с неприязни
Звезда
Звезда "Холостяка" раскрыла неожиданные детали со съемок проекта
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
50-летний Дмитрий Маликов ужаснул постаревшим видом (фото)
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
Новая беда обрушилась на семью Тодоренко и Топалова
"Близько 80% легенів було уражено": Бабкіна дала перше інтерв'ю
8 культовых помад, на которые не жалко потратить денег
8 культовых помад, на которые не жалко потратить денег