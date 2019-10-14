15 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 октября в истории

15 октября отмечаем день Иустины и Киприана Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Во вторник, 15 октября 2019 года, празднуем Международный день сельских женщин (International Day of Rural Women). Эта дата призвана напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд. Также 15 октября отмечается Всемирным днем мытья рук (Global Handwashing Day), который впервые прошел в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН, и Международный день белой трости (International White Cane Safety Day). В Боснии Герцеговине – день независимости, в Южной Корее – день освобождения. Именинники – Андрей, Анна (Анна), Давид, Касьян, Константин, Куприян, Устина.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 15 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 октября.

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Какой праздник 15 октября и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – день Иустины и Киприана. 15 октября считался несчастным днем, ведь люди верили, что именно сегодня особенно активной становится нечистая сила, которая может довести человека до самоубийства.

Крестьяне верили, что нечисть может приобретать различный облик, поэтому были особенно осторожными с незнакомцами и животными, которые забрели в дом.

Приметы на 15 октября

Сильный дождь 15 октября – зима будет холодной.

15 октября опадают листья – скоро ударят первые настоящие морозы.

Выпал снег 15 октября – через 40 дней наступит настоящая зима.

15 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1583 – украинские земли в составе Речи Посполитой перешли с юлианского на григорианский календарь.

1615 – основано Киевское Богоявленское Братство, которое в 1701 году будет преобразовано в Киево-Могилянскую академию.

1815 – начало ссылки Наполеона на остров Святой Елены.

1917 – французы расстреляли 41-летнюю голландскую танцовщицу Мату Хари, обвиняемую в шпионаже в пользу Германии.

1926 – в Киеве открыли Русский драматический театр (ныне имени Леси Украинки).

1932 – постановлением ВУЦИК было образовано Черниговскую область.

1959 – в Мюнхене убит лидер Организации украинских националистов (ОУН) 50-летний Степан Бандера.

1964 – введен в действие крупнейший в мире нефтепровод "Дружба".

1981 – основана американская группа Metallica.

2000 – в Париже на Монмартре открыто Стену любви.

2003 – Китайская Народная Республика стала третьим государством после СССР и США, которая успешно отправила человека в космос. Космический корабль "Шэньчжоу-5" вывел на земную орбиту космонавта Ян Ливэя.

Кто родился 15 октября

1608 – автор ртутного барометра, итальянский математик Евенджелиста Торричелли.

1814 – русский поэт Михаил Лермонтов.

1844 – немецкий философ Фридрих Ницше.

1860 – украинская писательница София Тобилевич.

1897 – советский писатель-юморист Илья Ильф.

1905 – украинский химик-аналитик Анатолий Бобко.

1948 – ирландский певец Крис де Бург.

1960 – врач и телеведущий Евгений Комаровский.

1976 – российский певец Николай Басков.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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