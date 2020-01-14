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15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
15 января отмечаем день Сильвестра
15 января отмечаем день Сильвестра
Фото: instagram.com/kitapli_kiz

15 января православные христиане отмечают день Сильвестра. В Хорватии празднуют День международного признания, а в Иордании – День посадки деревьев. Именинники: Кузьма, Марк, Петр, Сергей. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 15 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 января.

Смотрите видео, как отмечают старый Новый год 2020:

Какой праздник 15 января

15 января во народном календаре – день Сильвестра. Дни становятся длиннее, а морозы усиливаются. В разгаре были святки, поэтому девушки занимались гаданием.

Люди считали святого Сильвестра покровителем кур. Поэтому 15 января крестьяне наводили порядок в курятниках и щедро кормили птицу. Детей в этот день угощали особой выпечкой в форме петушков. Чтобы защитить птицу от болезней, в курятнике на веревке вешали камешек с отверстием, который должен был оберегать пернатых.

Приметы на 15 января

  • Луна на небе яркая и с острыми рогами, то на следующий день будет ветреная погода.
  • Если запел петух поздно вечером – ждите перемены погоды.
  • Сорока ищет убежище среди жилья – будет метель.
  • Если вечером 15 января на небе появятся облака – к перемене погоды.
  • Если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.

Что нельзя делать 15 января

  • Нельзя 15 января стричь волосы, ведь они не будет расти.
  • Чтобы не выпустить из дома счастье, на Сильвестра желательно воздержаться от потребления мяса. Особенно это касается птицы.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1759 – открыт для публики Британский музей.
  • 1826 – вышел первый выпуск французской газеты Le Figaro.
  • 1892 – Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.
  • 1936 – в Испании образован Народный фронт.
  • 1943 – завершено строительство здания Пентагона.
  • 1992 – ЕС признал независимость Словении и Хорватии.
  • 1993 – в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я, серия мыльной оперы "Санта-Барбара".
  • 2001 – начал работу сайт "Википедич", энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.
  • 2009 – экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.

Кто родился 15 января

  • 1622 – Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен), французский драматург, актер, театральный деятель.
  • 1842 – Йозеф Брейер, австрийский врач, наставник Зигмунда Фрейда, один из основателей психоанализа.
  • 1871 – украинский историк, писатель, переводчик, один из организаторов Академии Наук Украины Агафангел Крымский.
  • 1853 – Андре Мишлен, французский инженер и промышленник, соучредитель компании Michelin.
  • 1906 – греческий судовладелец, финансовый магнат Аристотель (Сократ) Онассис.
  • 1908 – Эдвард Теллер, американский физик-теоретик, "отец водородной бомбы".
  • 1929 – Мартин Лютер Кинг, лидер борьбы за гражданские права чернокожих американцев.
  • 1981 – Pitbull, американо-кубинский рэпер.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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