15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 января в истории
15 января православные христиане отмечают день Сильвестра. В Хорватии празднуют День международного признания, а в Иордании – День посадки деревьев. Именинники: Кузьма, Марк, Петр, Сергей. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 15 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 января.
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15 января во народном календаре – день Сильвестра. Дни становятся длиннее, а морозы усиливаются. В разгаре были святки, поэтому девушки занимались гаданием.
Люди считали святого Сильвестра покровителем кур. Поэтому 15 января крестьяне наводили порядок в курятниках и щедро кормили птицу. Детей в этот день угощали особой выпечкой в форме петушков. Чтобы защитить птицу от болезней, в курятнике на веревке вешали камешек с отверстием, который должен был оберегать пернатых.
Приметы на 15 января
- Луна на небе яркая и с острыми рогами, то на следующий день будет ветреная погода.
- Если запел петух поздно вечером – ждите перемены погоды.
- Сорока ищет убежище среди жилья – будет метель.
- Если вечером 15 января на небе появятся облака – к перемене погоды.
- Если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.
Что нельзя делать 15 января
- Нельзя 15 января стричь волосы, ведь они не будет расти.
- Чтобы не выпустить из дома счастье, на Сильвестра желательно воздержаться от потребления мяса. Особенно это касается птицы.
- 1759 – открыт для публики Британский музей.
- 1826 – вышел первый выпуск французской газеты Le Figaro.
- 1892 – Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.
- 1936 – в Испании образован Народный фронт.
- 1943 – завершено строительство здания Пентагона.
- 1992 – ЕС признал независимость Словении и Хорватии.
- 1993 – в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я, серия мыльной оперы "Санта-Барбара".
- 2001 – начал работу сайт "Википедич", энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.
- 2009 – экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.
- 1622 – Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен), французский драматург, актер, театральный деятель.
- 1842 – Йозеф Брейер, австрийский врач, наставник Зигмунда Фрейда, один из основателей психоанализа.
- 1871 – украинский историк, писатель, переводчик, один из организаторов Академии Наук Украины Агафангел Крымский.
- 1853 – Андре Мишлен, французский инженер и промышленник, соучредитель компании Michelin.
- 1906 – греческий судовладелец, финансовый магнат Аристотель (Сократ) Онассис.
- 1908 – Эдвард Теллер, американский физик-теоретик, "отец водородной бомбы".
- 1929 – Мартин Лютер Кинг, лидер борьбы за гражданские права чернокожих американцев.
- 1981 – Pitbull, американо-кубинский рэпер.
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