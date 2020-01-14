15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 15 января в истории

15 января отмечаем день Сильвестра Фото: instagram.com/kitapli_kiz

15 января православные христиане отмечают день Сильвестра. В Хорватии празднуют День международного признания, а в Иордании – День посадки деревьев. Именинники: Кузьма, Марк, Петр, Сергей. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 15 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 января.

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Какой праздник 15 января

15 января во народном календаре – день Сильвестра. Дни становятся длиннее, а морозы усиливаются. В разгаре были святки, поэтому девушки занимались гаданием.

Люди считали святого Сильвестра покровителем кур. Поэтому 15 января крестьяне наводили порядок в курятниках и щедро кормили птицу. Детей в этот день угощали особой выпечкой в форме петушков. Чтобы защитить птицу от болезней, в курятнике на веревке вешали камешек с отверстием, который должен был оберегать пернатых.

Приметы на 15 января

Луна на небе яркая и с острыми рогами, то на следующий день будет ветреная погода.

Если запел петух поздно вечером – ждите перемены погоды.

Сорока ищет убежище среди жилья – будет метель.

Если вечером 15 января на небе появятся облака – к перемене погоды.

Если в морозный день петухи начнут рано петь – ждите оттепели.

Что нельзя делать 15 января

Нельзя 15 января стричь волосы, ведь они не будет расти.

Чтобы не выпустить из дома счастье, на Сильвестра желательно воздержаться от потребления мяса. Особенно это касается птицы.

Интересные и важные события в Украине и мире

1759 – открыт для публики Британский музей.

1826 – вышел первый выпуск французской газеты Le Figaro.

1892 – Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете.

1936 – в Испании образован Народный фронт.

1943 – завершено строительство здания Пентагона.

1992 – ЕС признал независимость Словении и Хорватии.

1993 – в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137-я, серия мыльной оперы "Санта-Барбара".

2001 – начал работу сайт "Википедич", энциклопедии со свободно распространяемым содержимым.

2009 – экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.

Кто родился 15 января

1622 – Мольер (настоящее имя Жан Батист Поклен), французский драматург, актер, театральный деятель.

1842 – Йозеф Брейер, австрийский врач, наставник Зигмунда Фрейда, один из основателей психоанализа.

1871 – украинский историк, писатель, переводчик, один из организаторов Академии Наук Украины Агафангел Крымский.

1853 – Андре Мишлен, французский инженер и промышленник, соучредитель компании Michelin.

1906 – греческий судовладелец, финансовый магнат Аристотель (Сократ) Онассис.

1908 – Эдвард Теллер, американский физик-теоретик, "отец водородной бомбы".

1929 – Мартин Лютер Кинг, лидер борьбы за гражданские права чернокожих американцев.

1981 – Pitbull, американо-кубинский рэпер.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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