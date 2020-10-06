150 детей за 12 лет: донор спермы назвал преимущества своей профессии

Американец не пользуется современными репродуктивными технологиями – он просто занимается сексом

Карантин не помешал работе донора спермы из США Джо, который за 12 лет своей работы стал отцом 150 детей.

Интересно, что Джо не пользуется современными репродуктивными технологиями – он просто занимается сексом. Работу свою любит, потому что миссия, говорит, благородная, да еще и дает возможность путешествовать по миру за счет клиенток.

Во время карантина он не сидел без дела, а ездил в командировки в Аргентину, где сделал мамами пятерых женщин.

Донор спермы назвал преимущества своей профессии Фото: Depositphotos

По словам донора спермы, коронавирус не стал для него помехой, но удивил рассказом о том, как защищается от вируса во время работы.

"Мы одевали маски и выбирали позы, которые помогали соблюдать расстояние в два метра", – рассказал Джо.

Тем временем инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке.

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