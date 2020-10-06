Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

150 детей за 12 лет: донор спермы назвал преимущества своей профессии

Сегодня, 14:47

Американец не пользуется современными репродуктивными технологиями – он просто занимается сексом

Карантин не помешал работе донора спермы из США Джо, который за 12 лет своей работы стал отцом 150 детей.

Интересно, что Джо не пользуется современными репродуктивными технологиями – он просто занимается сексом. Работу свою любит, потому что миссия, говорит, благородная, да еще и дает возможность путешествовать по миру за счет клиенток.

Во время карантина он не сидел без дела, а ездил в командировки в Аргентину, где сделал мамами пятерых женщин.

Донор спермы назвал преимущества своей профессии
Донор спермы назвал преимущества своей профессии
Фото: Depositphotos

По словам донора спермы, коронавирус не стал для него помехой, но удивил рассказом о том, как защищается от вируса во время работы.

"Мы одевали маски и выбирали позы, которые помогали соблюдать расстояние в два метра", – рассказал Джо.

Тем временем инфекционист объясняет, почему важно носить маску правильно, а не на подбородке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
В Украине появился новый закон о крови: платить донорам больше не будут Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице Джастин Тимберлейк и Джессика Билл стали родителями - СМИ У Олега Ляшко родился сын: "Самое большое счастье на свете"
рождение донор сперма
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Ана Чери в спортивном костюме подразнила фигурой
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Анастасия Квитко опубликовала горячие фото
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Подружка русской Кардашьян произвела фурор в невидимом белье
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки

Популярные статьи

Сегодня, 11:16Events

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

Сегодня, 09:01Food

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

Сегодня, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

Вчера, 15:00Events

Международный день врача: поздравления с праздником

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

Вчера, 14:19Шоу-бизнес

"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

Вчера, 13:05Events

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

Вчера, 11:10Fun

В Египте нашли 59 древних саркофагов. Один из них удалось открыть (видео)

Вчера, 10:46Шоу-бизнес

Страдала два года: Надежда Мейхер призналась, что помогло ей выйти из тяжелой депрессии

Вчера, 05:16Психология

Гороскоп на сегодня 5 октября: Водолею нужно отрегулировать режим дня, а Рыбам – позаботиться о здоровье

Вчера, 00:50Шоу-бизнес

Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

Вчера, 00:14Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире

4 октябряСтиль

Gucci представил платье для мужчин за 2600 долларов: как выглядит наряд

4 октябряEvents

Что подарить на День учителя: много полезных советов (фото)

4 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 4-10 октября: все знаки зодиака

4 октябряEvents

Сегодня празднуем День учителя-2020 в Украине

Новости партнеров

Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека
Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Модель розповіла, як відшила Роналду
Модель розповіла, як відшила Роналду
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
Семенович в платье с декольте соблазнила известного россиянина
15 самых красивых актрис старого кино
15 самых красивых актрис старого кино
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)
Подросшая дочь Стоцкой ошеломила схожестью с Киркоровым (фото)

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять