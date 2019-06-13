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156 млн долларов: мужчина сорвал немыслимый джекпот

Победитель лотереи угадал все семь счастливых номеров, утверждают представители EuroMillions

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:21
Британец выиграл в лотерею огромную сумму денег
Британец выиграл в лотерею огромную сумму денег
Фото: Depositphotos

Житель Великобритании, имя которого не разглашается, выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов стерлингов, то есть почти 156 миллионов долларов. Это один из самых крупных джекпотов, которые срывали в этой стране. Рекордсменами по сей день остается пара шотландцев, которая в 2011 году получили немыслимые 223 миллиона долларов, пишет издание Mirror. 

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Как сообщается, победитель лотереи EuroMillions угадал все семь счастливых номеров – пять основных и два дополнительных. Билет стоит два c половиной фунта стерлингов (84 гривны). Участник лотереи должен выбрать пять чисел от одного до 50 и два числа от одного до 12.

Представитель лотереи EuroMillions Энди Картер заявил, что выигрышным оказался только один билет и призвал всех участников лотереи внимательно проверить числа на них.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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