16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 августа в истории

Какой сегодня праздник, 16 августа? День памяти Элвиса Пресли, День возрождения Доминиканской Республики, День детей в Аргентине и Перу, День ВДВ в Америке. Память преподобного Антония Римлянина – в православном календаре. Антон Малинник – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 августа.

16 августа: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День детей в Аргентине и Перу отмечается ежегодно в третье воскресенье августа.

отмечается ежегодно в третье воскресенье августа. День возрождения Доминиканской Республики имеет статус официального праздника и является нерабочим днем.

имеет статус официального праздника и является нерабочим днем. День Военно-воздушных сил Беларуси – дата празднования приходится на третье августовское воскресенье, начиная с 2011 года.

– дата празднования приходится на третье августовское воскресенье, начиная с 2011 года. Праздник воздушно-десантных войск США – в Америке сегодня отмечается профессиональный день ВДВ.

– в Америке сегодня отмечается профессиональный день ВДВ. День спорта в Казахстане был утвержден в 2003 году и приходится на третье воскресенье августа.

был утвержден в 2003 году и приходится на третье воскресенье августа. День памяти Элвиса Пресли чтут поклонники таланта короля рок-н-ролла.

Какой сегодня праздник

16 августа православная церковь вспоминает преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца, а также преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

В народе 16 августа чествуется Антон Вихровей Малинник. Считалось, что это один из самых ветреных дней в году. А еще в этот период полным ходом идет заготовка малины на зиму.

Приметы на 16 августа

если в Антонов день бушуют ветра, будет суровая зима;

Каков Антон – таков и октябрь;

На Антона пора малину собирать.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1896 – началась Клондайкская золотая лихорадка в Канаде.

1930 – день рождения первого звукового цветного мультфильма.

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1945 – между СССР и Польшей был подписан договор о советско-польской границе.

1960 – день основания Международной академии астронавтики (IAA).

1976 – состоялась премьера кинокомедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Кто родился 16 августа

1902 – Юрий Рерих, русский востоковед, филолог, путешественник.

1929 – Билл Эванс, американский джазовый пианист, композитор.

1934 – Пьер Ришар, французский актер комик.

1954 – Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер, сценарист.

1958 – Мадонна, американская певица, актриса.

1973 – Юлия Высоцкая, российская актриса театра и кино, телеведущая.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

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