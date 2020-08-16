16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 августа в истории
Какой сегодня праздник, 16 августа? День памяти Элвиса Пресли, День возрождения Доминиканской Республики, День детей в Аргентине и Перу, День ВДВ в Америке. Память преподобного Антония Римлянина – в православном календаре. Антон Малинник – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Вячеслав, Иван, Кузьма, Николай.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 16 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 августа.
- День детей в Аргентине и Перу отмечается ежегодно в третье воскресенье августа.
- День возрождения Доминиканской Республики имеет статус официального праздника и является нерабочим днем.
- День Военно-воздушных сил Беларуси – дата празднования приходится на третье августовское воскресенье, начиная с 2011 года.
- Праздник воздушно-десантных войск США – в Америке сегодня отмечается профессиональный день ВДВ.
- День спорта в Казахстане был утвержден в 2003 году и приходится на третье воскресенье августа.
- День памяти Элвиса Пресли чтут поклонники таланта короля рок-н-ролла.
16 августа православная церковь вспоминает преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца, а также преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.
В народе 16 августа чествуется Антон Вихровей Малинник. Считалось, что это один из самых ветреных дней в году. А еще в этот период полным ходом идет заготовка малины на зиму.
Приметы на 16 августа
- если в Антонов день бушуют ветра, будет суровая зима;
- Каков Антон – таков и октябрь;
- На Антона пора малину собирать.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1896 – началась Клондайкская золотая лихорадка в Канаде.
- 1930 – день рождения первого звукового цветного мультфильма.
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- 1945 – между СССР и Польшей был подписан договор о советско-польской границе.
- 1960 – день основания Международной академии астронавтики (IAA).
- 1976 – состоялась премьера кинокомедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!"
- 1902 – Юрий Рерих, русский востоковед, филолог, путешественник.
- 1929 – Билл Эванс, американский джазовый пианист, композитор.
- 1934 – Пьер Ришар, французский актер комик.
- 1954 – Джеймс Кэмерон, американский кинорежиссер, сценарист.
- 1958 – Мадонна, американская певица, актриса.
- 1973 – Юлия Высоцкая, российская актриса театра и кино, телеведущая.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
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