16 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 февраля в истории

16 февраля – Анны и Симеона Фото: instagram.com/darkfaerietales_

16 февраля 2020 года православные христиане отмечают день Анны и Симеона. Именины празднуют: Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел и Роман.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 16 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 февраля.

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16 февраля: какой праздник

В народном календаре 16 февраля – Анны и Симеона. Наши предки их называли "хранителями младенцев" и обращались к ним с просьбой сохранить здоровье новорожденных. Также на Анну и Симеона люди выполняли специальные обряды на успешную торговлю.

16 февраля запрещалось подметать, чтобы не вымести из дома домового, а вместе с ним – благосостояние и счастье. Также на Анну и Симеона не давали денег в долг и не одевали черные вещи – наши предки верили, что таким образом можно навлечь на себя несчастье.

Приметы на 16 февраля

Много снега в этот день – лето будет дождливым.

Воробьи громко чирикают – весна наступит очень скоро.

Чем быстрее в этот день приступить к делам, тем быстрее придет весна.

Что нельзя делать 16 февраля

В этот день нельзя брать в долг деньги и носить черные вещи.

Что можно делать 16 февраля

Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.

Интересные и важные события в Украине и мире

1568 – испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов.

1918 – провозглашена независимость Литвы от России и Германии.

1923 – Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.

1968 – в городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения – 911.

1978 – создана первая компьютерная электронная доска объявлений – BBS.

1999 – в Ташкенте (Узбекистан) произошел теракт – серия взрывов.

Кто родился 16 февраля

1822 – Фрэнсис Гальтон, английский исследователь, создатель первых тестов интеллекта.

1834 – Эрнст Геккель, автор термина "экология".

1852 – Чарльз Тейз Рассел, основатель движения Свидетелей Иеговы.

1941 – Ким Чен Ир, лидер КНДР (1994-2011).

1959 – Джон Макинрой, американский теннисист, 17-кратный победитель турниров Большого шлема.

1962 – Джон Бэланс, английский музыкант. Участник экспериментального музыкального проекта Coil.

1964 – Кристофер Экклстон, английский актер театра, кино и телевидения ("Доктор Кто", "Бросок кобры").

1979 – Валентино Росси, итальянский мотогонщик.

1989 – Элизабет Олсен, американская киноактриса ("Убей своих любимых", "Годзилла").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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