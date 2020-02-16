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16 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:57
16 февраля – Анны и Симеона Фото: instagram.com/darkfaerietales_
16 февраля – Анны и Симеона
Фото: instagram.com/darkfaerietales_

16 февраля 2020 года православные христиане отмечают день Анны и Симеона. Именины празднуют: Анна, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел и Роман.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 16 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 февраля.

Смотрите видео: как наши зрители в соцсетях обсуждали курьезы на праздники

16 февраля: какой праздник

В народном календаре 16 февраля – Анны и Симеона. Наши предки их называли "хранителями младенцев" и обращались к ним с просьбой сохранить здоровье новорожденных. Также на Анну и Симеона люди выполняли специальные обряды на успешную торговлю.

16 февраля запрещалось подметать, чтобы не вымести из дома домового, а вместе с ним – благосостояние и счастье. Также на Анну и Симеона не давали денег в долг и не одевали черные вещи – наши предки верили, что таким образом можно навлечь на себя несчастье.

Приметы на 16 февраля

  • Много снега в этот день – лето будет дождливым.
  • Воробьи громко чирикают – весна наступит очень скоро.
  • Чем быстрее в этот день приступить к делам, тем быстрее придет весна.

Что нельзя делать 16 февраля

  • В этот день нельзя брать в долг деньги и носить черные вещи.

Что можно делать 16 февраля

  • Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1568 – испанская инквизиция вынесла смертный приговор всем жителям Нидерландов.
  • 1918 – провозглашена независимость Литвы от России и Германии.
  • 1923 – Говард Картер вскрыл гробницу фараона Тутанхамона.
  • 1968 – в городе Хейливилл (штат Алабама) начала функционировать первая в США служба спасения – 911.
  • 1978 – создана первая компьютерная электронная доска объявлений – BBS.
  • 1999 – в Ташкенте (Узбекистан) произошел теракт – серия взрывов.

Кто родился 16 февраля

  • 1822 – Фрэнсис Гальтон, английский исследователь, создатель первых тестов интеллекта.
  • 1834 – Эрнст Геккель, автор термина "экология".
  • 1852 – Чарльз Тейз Рассел, основатель движения Свидетелей Иеговы.
  • 1941 – Ким Чен Ир, лидер КНДР (1994-2011).
  • 1959 – Джон Макинрой, американский теннисист, 17-кратный победитель турниров Большого шлема.
  • 1962 – Джон Бэланс, английский музыкант. Участник экспериментального музыкального проекта Coil.
  • 1964 – Кристофер Экклстон, английский актер театра, кино и телевидения ("Доктор Кто", "Бросок кобры").
  • 1979 – Валентино Росси, итальянский мотогонщик.
  • 1989 – Элизабет Олсен, американская киноактриса ("Убей своих любимых", "Годзилла").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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