16 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 июня в истории

16 июня отмечается день святого Лукиана Фото: Pixabay

Сегодня 167-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 198 дней. Именинники – Денис, Дмитрий, Лукьян, Павел, Юлиан. Международный день защиты детей Африки. Также 16 июня отмечается Международный день семейных денежных переводов, организованный под эгидой ООН и посвященный проблемам заработков мигрантов. У православных христиан – Троица 2019.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 16 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 июня.

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Какой сегодня праздник 16 июня, что можно, а что нельзя делать

В православной церкви 16 июня отмечается день память святого Лукиана, который жил в третьем веке на территории Антиохии. В зрелые годы он был язычником и даже служил богам в качестве жреца. Однако в старости он уверовал во Христа и крестился сам. При жизни Лукиан много проповедовал и даже обратился в веру своих слушателей. По доносу евреев он был схвачен и брошен в темницу.

День Лукьяна, 16 июня, предшествовал Дню Митрофана, и люди старались не ложиться спать рано, а прислушивались к дуновению ветра. Например, южный ветер 16 июня сулил хороший урожай яровых, а северо-западный ветер обещал дождливое лето. Восточный ветер обещал болезни, а северо-восточный – большие ветра летом.

Приметы на 16 июня

Проливной дождь – урожай грибов будет.

Гроза на Лукьяна – примета того, что будет плохой сенокос.

Если вихрь медленно поднимается к небу с земли, а потом долго вращается – в ближайшие дни можно ожидать ясной погоды.

Можно узнать, в каком месте лучше вырыть колодец. Для этого клали сковороду верх дном на землю и оставляли на некоторое время. Далее смотрели: где сковорода немного увлажнилась, там, по примете, и вода находится ближе.

16 июня: важные и интересные события в истории

1903 – день основания автомобильной компании "Форд Мотор".

1903 – день рождения торговой марки "Пепси-Кола".

1911 – день основания корпорации IBM.

1925 – день рождения лагеря "Артек" в Крыму.

1963 – состоялся космический полет первой в мире женщины, советского космонавта Валентины Терешковой.

1934 – в Харькове состоялся первый съезд писателей Украины и был создан Союз писателей Украины.

Кто родился 16 июня

1313 – Джованни Бокаччо, итальянский писатель и поэт, автор новелл "Декамерон".

1937 – Эрик Сигал, американский писатель, сценарист, драматург.

1950 – Митхун Чакраборти, индийский киноактер.

1955 – Артемий Троицкий, российский рок-журналист, музыкальный критик.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.

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