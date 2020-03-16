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16 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 марта в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58

Какой сегодня праздник – 16 марта 2020 года? В народном календаре 16 марта день Конона. Именины празднуют Марфа, Михаил, Севастьян.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 16 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 марта.

16 марта: какой праздник, что нельзя делать

В народном календаре 16 марта день Конона. В этот день хозяева выходили в поле и обходили его крест-накрест, чтобы привлечь внимание солнца. Этот ритуал был мощным оберегом не только для будущего урожая, но и для всей семьи. Он защищал от болезней и несчастий.

16 марта – день Конона
16 марта – день Конона
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

16 марта пытались ничего не давать из дома, особенно после захода солнца, чтобы не навлечь на себя беду.

Приметы на 16 марта

  • Прилетел жаворонок – к устойчивому теплу. Рано вернулись с юга грачи – к теплой весне.
  • Чем сильнее ветер, тем меньше вероятность местных заморозков.
  • Жаворонки поют долго – сохранится ясная погода без осадков.
  • Сильный ветер во время осадков при плюсовой температуре – к быстрому прекращению снега и резкому потеплению.
  • Гром – к возвращению холодов.
  • Если небо на ночь покрывается тучами и усиливается ветер, то заморозков не будет.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 870 – в Болгарии утверждена православная церковь и иерархия.
  • 1801 – потерпел крушение британский линейный корабль Invincible; около 400 человек погибли.
  • 1802 – актом Конгресса США образована военная академия в Вест-Пойнте.
  • 1915 – из-за драки, которую устроил Владимир Маяковский, полиция Петрограда закрыла клуб артистов и поэтов "Бродячая собака".
  • 1963 – извержение вулкана на Бали, не менее 1700 погибших.
  • 1968 – в ходе войны во Вьетнаме американские войска уничтожили южновьетнамскую деревню Милаи (Сонгми).
  • 2005 – катастрофа Ан-24 в поселке Варандей.

Кто родился 16 марта

  • 1799 – Анна Аткинс, английский ботаник и фотограф.
  • 1935 – Сергей Юрьевич Юрский, актер ("Золотой теленок", "Маленькие трагедии", "Место встречи изменить нельзя").
  • 1936 – Реймонд Ваган Дамадьян, изобретатель магнитно-резонансной томографии.
  • 1953 – Ричард Столлмэн, идеолог GNU, автор концепции "копилефта".
  • 1964 – Эйч Пи Бакстер, солист и фронтмен немецкой группы Scooter.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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