16 марта: какой сегодня праздник и чей День ангела

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 16 марта в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых принципиальных событиях, а также праздниках, Которые имели место в истории 16 марта.

Сегодня 75-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 290 дней. Православная церковь почитает память мучеников Евтропия, Клеоника, Василиска и Зинона.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, переход на летнее время 2018: когда и в какую сторону в Украине переведут часы.

Интересные события в истории 16 марта

1919 – в США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом.

В 1926-м американский конструктор Роберт Годдар провел успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.

1936 – с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел первый советский автомобиль – лимузин марки "М-1".

1952 – за одни сутки (15-16 марта) в городе Чилаос на острове Реюньон выпало рекордное количество осадков – 1870 мм (7554 т воды на один акр).

1960-й – в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях.

В 1962 году Хрущев объявил о том, что СССР межконтинентальную ракету.

1999 год – группа археологов обнаружила на севере Аргентины три замерзших мумии детей, были принесены в ритуальную жертву.

16 марта родились

1859 – Александр Попов, русский физик и электротехник, один из пионеров использования электромагнитных волн для радиосвязи.

1910 – Аладар Геревич, венгерский спортсмен-фехтовальщик.

1930 – Сергей Юрский, российский актер театра и кино ("Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Двенадцать стульев").

1940 – Бернардо Бертолуччи, итальянский поэт, драматург, кинорежиссер, лауреат премии "Оскар".

Напомним, родительская суббота 10 марта: что ни в коем случае нельзя делать.