16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 января в истории

– день Гордея

16 января – Всемирный день The Beatles, День свободы вероисповедания в США и День учителя в Таиланде. У православных христиан – день Гордея и пророка Малахии. Именины в этот день празднуют Ирина и Павел.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 16 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 января.

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16 января – Всемирный день The Beatles. С 2001 года, по решению ЮНЕСКО, 16 января отмечается Всемирный день The Beatles (World Beatles Day). С тех пор в этот день из наушников меломанов звучат Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be и другие творения одной из самых популярных музыкальных групп всех времен и народов.

Какой праздник 16 января

В народном календаре 16 января – день Гордея и пророка Малахии. Считалось, что именно в єтот день нужно проводить обряды, которые помогут защитить скот от порчи и болезней. Также 16 января люди обращались к святому Малахии с молитвами, в которых просили вылечить от недугов, приведенных порчей.

Хозяйки 16 января обязательно готовили блюда из творога – это должно было принести изобилие и счастье в следующем году.

Приметы на 16 января

Если рано светает, значит, вскоре выпадет снег.

Яркий месяц принесет с собой быстрый холод.

Звезды ярко сияют – ждите ясную погоду.

На деревьях заметно пушистый иней – ближайшие дни будут ясными и не предвидится дождей.

Какой будет погода 16 января, таким и будет март – теплым или холодным.

Что нельзя делать 16 января

В этот день нельзя чем-то хвастаться и гордиться.

Нельзя работать 16 января вечером, чтобы не накликать беду и неприятности.

Интересные и важные события в Украине и мире

1780 – английский флот под командованием адмирала Джорджа Родни победил испанцев у мыса Сан-Винсент, освободив Гибралтар.

1909 – экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.

1919 – в США вступил в силу сухой закон.

1920 – состоялось первое заседание Совета Лиги Наций без участия США в Париже.

1945 – Адольф Гитлер перенес свою ставку в подземный бункер.

1969 – чешский студент Ян Палах совершил в Праге акт самосожжения в знак протеста против советского вторжения.

1979 – сотни человек погибли в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан.

2002 – Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан, правившее в Афганистане.

2003 – США запустили корабль-челнок "Колумбия", который потерпел крушение при возвращении на Землю 1 февраля (все семеро астронавтов погибли).

Кто родился 16 января

1826 – Ромуальд Траугутт, польский революционер.

1901 – Фульхенсио Батиста, кубинский диктатор.

1931 – Йоханнес Рау, федеральный президент Германии (1999 – 2004).

1932 – Дайан Фосси, американская женщина-зоолог, изучавшая горилл.

1973 – Джози Дэвис, американская актриса. Наиболее известная по своим ролям в сериалах "Чарльз в ответе" и "Беверли-Хиллз".

1974 – Кейт Мосс, британская фотомодель. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов.

1991 – Мэтт Дюшен, канадский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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