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16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 16 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:18
– день Гордея
– день Гордея

16 января – Всемирный день The Beatles, День свободы вероисповедания в США и День учителя в Таиланде. У православных христиан – день Гордея и пророка Малахии. Именины в этот день празднуют Ирина и Павел.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 16 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 16 января.

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  • 16 января – Всемирный день The Beatles. С 2001 года, по решению ЮНЕСКО, 16 января отмечается Всемирный день The Beatles (World Beatles Day). С тех пор в этот день из наушников меломанов звучат Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be и другие творения одной из самых популярных музыкальных групп всех времен и народов.

Какой праздник 16 января

В народном календаре 16 января – день Гордея и пророка Малахии. Считалось, что именно в єтот день нужно проводить обряды, которые помогут защитить скот от порчи и болезней. Также 16 января люди обращались к святому Малахии с молитвами, в которых просили вылечить от недугов, приведенных порчей.
Хозяйки 16 января обязательно готовили блюда из творога – это должно было принести изобилие и счастье в следующем году.

Приметы на 16 января

  • Если рано светает, значит, вскоре выпадет снег.
  • Яркий месяц принесет с собой быстрый холод.
  • Звезды ярко сияют – ждите ясную погоду.
  • На деревьях заметно пушистый иней – ближайшие дни будут ясными и не предвидится дождей.
  • Какой будет погода 16 января, таким и будет март – теплым или холодным.

Что нельзя делать 16 января

  • В этот день нельзя чем-то хвастаться и гордиться.
  • Нельзя работать 16 января вечером, чтобы не накликать беду и неприятности.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1780 – английский флот под командованием адмирала Джорджа Родни победил испанцев у мыса Сан-Винсент, освободив Гибралтар.
  • 1909 – экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.
  • 1919 – в США вступил в силу сухой закон.
  • 1920 – состоялось первое заседание Совета Лиги Наций без участия США в Париже.
  • 1945 – Адольф Гитлер перенес свою ставку в подземный бункер.
  • 1969 – чешский студент Ян Палах совершил в Праге акт самосожжения в знак протеста против советского вторжения.
  • 1979 – сотни человек погибли в результате землетрясения в иранской провинции Хорасан.
  • 2002 – Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан, правившее в Афганистане.
  • 2003 – США запустили корабль-челнок "Колумбия", который потерпел крушение при возвращении на Землю 1 февраля (все семеро астронавтов погибли).

Кто родился 16 января

  • 1826 – Ромуальд Траугутт, польский революционер.
  • 1901 – Фульхенсио Батиста, кубинский диктатор.
  • 1931 – Йоханнес Рау, федеральный президент Германии (1999 – 2004).
  • 1932 – Дайан Фосси, американская женщина-зоолог, изучавшая горилл.
  • 1973 – Джози Дэвис, американская актриса. Наиболее известная по своим ролям в сериалах "Чарльз в ответе" и "Беверли-Хиллз".
  • 1974 – Кейт Мосс, британская фотомодель. Известна как одна из самых высокооплачиваемых моделей 1990-х и 2000-х годов.
  • 1991 – Мэтт Дюшен, канадский хоккеист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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