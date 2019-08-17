17 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 августа в истории

Сегодня отмечаем день Евдокии Фото: Pixabay

Сегодня, 17 августа, 229-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 136 дней. Именинники – Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан. В Габоне и Индонезии празднуют День независимости.

"Сегодня" пишет, какой праздник отмечают украинцы 17 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 августа.

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17 августа: какой сегодня праздник

17 августа в народе отмечают день Авдотьи Малиновки. Это народное название церковного праздника в честь святой Евдокии. Другие прозвища Авдотьи – Огуречница, Сеногнойка. В это время собирали урожай огурцов, ходили в лес за малиной. Из-за частых дождей сено могло испортиться, поэтому его нужно было скорее спрятать.

Приметы на 17 августа

Какая погода на Авдотью – таким и ноябрь будет.

Дождь 17 августа – примета к тому, что все неубранное сено сгниет.

Говорят, что на Евдокию, 17 августа, кривые огурцы вырастают, а потому, урожай лучше собрать пораньше.

17 августа: важные и интересные события в Украине и мире

1807 – американский изобретатель Роберт Фултон отправился в плавание на паровом речном судне "Норт Ривер".

1896 – жительница городка Кройдон (графство Суррей) миссис Бриджет Дрисколл стала первой жертвой автомобильного наезда со смертельным исходом.

1974 – в Гаване открылся первый чемпионат мира по боксу среди любителей.

1978 – американский аппарат "Дабл игл II" стал первым воздушным шаром, который пересек Атлантический океан, приземлившись возле Парижа через 137 часов после взлета (на борту находились пилоты Абруццо, Андерсон и Ньюмен).

1982 – фирма Royal Philips Electronics (PHG) создала первый компакт-диск.

2008 – супергероем не только Олимпиады в Пекине, а всей олимпийской истории стал 23-летний американский пловец Майкл Фелпс, выигравший на Играх-2008 уже восьмую золотую медаль.

Кто родился 17 августа

1935 – Олег Табаков, советский актер театра и кино.

1942 – родился Муслим Магомаев, азербайджанский и советский оперный и эстрадный певец (баритон).

1943 – Роберт Де Ниро, американский киноактер, режиссер, продюсер.

1960 – американский актер и режиссер, обладатель "Оскара" Шон Пенн.

1964 – родилась Наталья Ветлицкая, российская поп-певица.

1968 – украинский музыкант, писатель, телеведущий, лидер группы "Скрябин" Андрей Кузьменко (Кузьма).

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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