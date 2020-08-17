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17 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 августа в истории

Какой сегодня праздник, 17 августа? День независимости – в Индонезии и Габоне, День флага – в Боливии. Память Семи отроков, день Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери – в православном календаре. Авдотья Огуречница – в народном календаре. Именины празднуют: Алексей, Андрей, Антон, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Константин, Максимилиан, Михаил, Семен.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 августа.

17 августа: какой сегодня праздник
17 августа: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День независимости отмечают в Индонезии и Габоне.
  • День генерала Сан-Мартина – в Аргентине чтят память героя борьбы за независимость страны от испанских колонизаторов в начале ХХ века.
  • День флага – свой национальный праздник чествует Боливия.

Какой сегодня праздник

17 августа православная церковь чтит память Семи отроков, ижe во Ефесе и почитает обретение мощей праведного Алексия Бортсурманского, пресвитера. Проводится празднование Казанской (Пензенской) иконы Божией Матери.

В народе 17 августа празднуется Авдотья Огуречница. На этот период приходился последний сбор огурцов, а также разгар заготовки малины на зиму.

Приметы на 17 августа

  • Авдотья Огуречница семь дождей принесет;
  • какая погода на Авдотью – таким будет весь ноябрь;
  • настала Авдотья – пришло время сбора огурцов.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1771 – английский ученый Джозеф Пристли открыл процесс фотосинтеза.
  • 1806 – завершилось первое русское кругосветное плавание.
  • 1903 – учреждена Пулитцеровская премия в области литературы, журналистики, музыки и театра.

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  • 1914 – во Львове основан добровольческий воинский легион "Украинские сечевые стрельцы".
  • 1918 – в Украине гетманом Скоропадским установлен 8-часовой рабочий день.
  • 1977 – впервые Северного полюса достиг советский атомный ледокол "Арктика".

Кто родился 17 августа

  • 1935 – Олег Табаков, советский и российский актер театра и кино.
  • 1942 – Муслим Магомаев, советский, азербайджанский, российский оперный и эстрадный певец.
  • 1943 – Роберт де Ниро, американский актер, режиссер, продюсер.
  • 1960 – Шон Пенн, американский актер, режиссер.
  • 1968 – Андрей Кузьменко (Кузьма), украинский певец, телеведущий, солист группы "Скрябін".

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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