17 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и именинники

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 августа в истории

Сегодня – 17 августа. Фото: pixabay

Сегодня 229-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 136 дней. Именинники – Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан. В Габоне и Индонезии празднуют День независимости.

Важные и интересные события в истории 17 августа

В 1807 год – американский изобретатель Роберт Фултон отправился в плавание на паровом речном судне "Норт Ривер".

В 1896 год – жительница городка Кройдон (графство Суррей) миссис Бриджет Дрисколл стала первой жертвой автомобильного наезда со смертельным исходом.

1974-й год – в Гаване открылся первый чемпионат мира по боксу среди любителей.

В 1978 год – американский аппарат "Дабл игл II" стал первым воздушным шаром, который пересек Атлантический океан, приземлившись возле Парижа через 137 часов после взлета (на борту находились пилоты Абруццо, Андерсон и Ньюмен).

1982 год – фирма Royal Philips Electronics (PHG) создала первый компакт-диск.

2008 год – супергероем не только Олимпиады в Пекине, а всей олимпийской истории стал 23-летний американский пловец Майкл Фелпс, выигравший на Играх-2008 уже восьмую золотую медаль.

Кто родился 17 августа

1935 год – Олег Табаков, советский актер театра и кино.

В 1942 году родился Муслим Магомаев, азербайджанский и советский оперный и эстрадный певец (баритон).

В 1943-м – Роберт Де Ниро, американский киноактер, режиссер, продюсер.

1964 год – родилась Наталья Ветлицкая, российская поп-певица.

Православный праздник 17 августа

В православной церкви 17 августа почитается память святой Евдокии (Авдотьи), которая жила в IV веке и родилась в семье богатых римлян. Во время гонений, организованных в отношении христиан персидским царем Сапором, вместе с 9000 верующими Авдотья была также арестована. Находясь в плену, она продолжала проповедовать веру во Христа среди персидских женщин и многих обратила в религию. За это ее подвергли жестоким издевательствам, после чего обезглавили.

Народные приметы на 17 августа

Какая погода на Авдотью – таким и ноябрь будет.

Дождь 17 августа – примета к тому, что все неубранное сено сгниет.

Говорят, что на Евдокию, 17 августа, кривые огурцы вырастают, а потому, урожай лучше собрать пораньше.

Напомним, что второй Спас – яблочный отмечают 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, мы писали об истории, традициях, правилах и запретах в праздник Медового Спаса.

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