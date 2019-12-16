17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 декабря в истории
17 декабря – День святой Варвары 2019 у православных христиан. Также отмечаем День работника государственной исполнительной службы Украины, Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости, день белорусского кино, день образования Российской фельдъегерской связи. В Колумбии – день независимости, в Венесуэле – день Симона Боливара, в Бутане – национальный день, а в США – день авиации и братьев Райт. Именинника – Варвара, Иван, Юлия (Иулиания).
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 17 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 декабря.
Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни
- День работника государственной исполнительной службы Украины. В официальном календаре профессиональных праздников эта дата появилась после того, как Виктор Ющенко подписал соответствующий указ в июле 2009 года.
- Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работниц выходят на улицы с красными зонтами.
По народному календарю, 17 декабря – День святой Варвары 2019. В этот праздник старались не выполнять никакой работы. Разрешалось только шить и вышивать. Считалось, что в изделие, изготовленное 17 декабря, вплетались божественные частицы.
Святой Варваре молились преимущественно женщины, чтобы она защитила их детей от болезней, а самих женщин – от несправедливости со стороны мужчин и свекрови.
День святой Варвары 2019: приметы на 17 декабря
- Если на Варвару сильные морозы, то холодно будет еще долгое время.
- Красный закат на Варвару предвещает теплую погоду.
- Дым из трубы стелется по земле – день будет теплым.
- 1777 – Франция признала независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки).
- 1790 – в Мексике нашли камень с календарем ацтеков.
- 1903 – Орвилл Райт совершил первый в мире пилотируемый полет на моторном аэроплане "Флайер-1". Полет длился 12 секунд.
- 1962 – первое выступление The Beatles на телевидении – на канале Granada TV группа исполнила песню Love Me Do.
- 1986 – в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществили одновременную пересадку сердца, печени и легких.
- 1989 – на телеканале Fox (США) показали первую серию мультсериала "Симпсоны".
- 1778 – Хэмфри Дэви, британский физик и химик, один из основателей электрохимии.
- 1830 – Жюль де Гонкур, французский писатель, вместе с братом Эдмоном заложил основы натурализма и импрессионизма во французской литературе ("Сестра Филомена").
- 1853 – Эмиль Ру, французский микробиолог, разработавший антидифтерийную сыворотку, соавтор одной из первых работ о вирусах.
- 1908 – Юрий Шевелев, украинский филолог, чьи работы помогли реконструировать праславянский язык.
- 1975 – Милла Йовович, американская киноактриса и фотомодель ("Пятый элемент", "Жанна д’Арк", "Обитель зла").
Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.