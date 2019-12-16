17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 декабря в истории

17 декабря – День Варвары 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

17 декабря – День святой Варвары 2019 у православных христиан. Также отмечаем День работника государственной исполнительной службы Украины, Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости, день белорусского кино, день образования Российской фельдъегерской связи. В Колумбии – день независимости, в Венесуэле – день Симона Боливара, в Бутане – национальный день, а в США – день авиации и братьев Райт. Именинника – Варвара, Иван, Юлия (Иулиания).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 17 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 декабря.

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День работника государственной исполнительной службы Украины . В официальном календаре профессиональных праздников эта дата появилась после того, как Виктор Ющенко подписал соответствующий указ в июле 2009 года.

. В официальном календаре профессиональных праздников эта дата появилась после того, как Виктор Ющенко подписал соответствующий указ в июле 2009 года. Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости. В этот день все неравнодушные к проблеме дискриминации секс-работниц выходят на улицы с красными зонтами.

Какой праздник 17 декабря

По народному календарю, 17 декабря – День святой Варвары 2019. В этот праздник старались не выполнять никакой работы. Разрешалось только шить и вышивать. Считалось, что в изделие, изготовленное 17 декабря, вплетались божественные частицы.

Икона святой Великомученицы Варвары Фото: pravoslavie.ru

Святой Варваре молились преимущественно женщины, чтобы она защитила их детей от болезней, а самих женщин – от несправедливости со стороны мужчин и свекрови.

Святая великомученица Варвара Фото: pravoslavie.ru

День святой Варвары 2019: приметы на 17 декабря

Если на Варвару сильные морозы, то холодно будет еще долгое время.

Красный закат на Варвару предвещает теплую погоду.

Дым из трубы стелется по земле – день будет теплым.

Интересные и важные события в Украине и мире

1777 – Франция признала независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки).

1790 – в Мексике нашли камень с календарем ацтеков.

1903 – Орвилл Райт совершил первый в мире пилотируемый полет на моторном аэроплане "Флайер-1". Полет длился 12 секунд.

1962 – первое выступление The Beatles на телевидении – на канале Granada TV группа исполнила песню Love Me Do.

1986 – в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществили одновременную пересадку сердца, печени и легких.

1989 – на телеканале Fox (США) показали первую серию мультсериала "Симпсоны".

Кто родился 17 декабря

1778 – Хэмфри Дэви, британский физик и химик, один из основателей электрохимии.

1830 – Жюль де Гонкур, французский писатель, вместе с братом Эдмоном заложил основы натурализма и импрессионизма во французской литературе ("Сестра Филомена").

1853 – Эмиль Ру, французский микробиолог, разработавший антидифтерийную сыворотку, соавтор одной из первых работ о вирусах.

1908 – Юрий Шевелев, украинский филолог, чьи работы помогли реконструировать праславянский язык.

1975 – Милла Йовович, американская киноактриса и фотомодель ("Пятый элемент", "Жанна д’Арк", "Обитель зла").

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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