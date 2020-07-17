17 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 июля в истории
Какой сегодня праздник, 17 июля? Всемирный день международного уголовного правосудия, Всемирный день эмодзи. День иконописца Андрея Рублева, день Царственных мучеников – в православном календаре. Андрей Налива – в народном календаре. Именины празднуют: Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Арсений, Богдан, Василий, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Никон, Ольга, Савва, Татьяна, Тихон, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 17 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 июля.
- Всемирный день международного уголовного правосудия (World Day for International Justice) – был утвержден под эгидой ООН в 1998 году.
- Всемирный день эмодзи (World Emoji Day) – неофициальный праздник, появившийся в 2014 году, для людей, которые передают свои эмоции в соцсетях посредством символов и картинок.
- День демократии – празднуется в Финляндии.
- День конституции – отмечает Республика Корея.
- День революции – чтится в Ираке.
- День короля – отмечается в Лесото.
- День Ривьеры – празднует Пуэрто-Рико.
17 июля в православной церкви отмечается день святого Андрея, архиепископа Критского, иконописца преподобного Андрея Рублева. Также чтится память святых Царственных мучеников: Николая Второго и ижe с ним убиенных. Проводится празднование Галатской иконы Божией Матери.
В народе 17 июля чествуются Андрей Налива. Считалось, что в этот период на полях зреют и наливаются озимые культуры.
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Приметы на 17 июля
- сегодняшний дождь именуется андреевским.
- на Наливу овес до половины урос.
- каков Андрей Налива, таков и Калинник 11 августа.
- если на Андрея на деревьях листья желтеют – осень будет ранней.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1919 – завершилась польско-украинская война.
- 1933 – запущен рейс первого парохода между Киевом и Херсоном после окончания строительства Днепровской ГЭС.
- 1942 – в ходе Второй мировой войны началась Сталинградская битва.
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- 1955 – в Америке открылся первый "Диснейленд".
- 1962 – впервые советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" достигла Северного полюса Земли.
- 2014 – в Донецкой области произошло крушение Боинга 777 рейсом Амстердам – Куала-Лумпур.
- 1846 – Николай Миклухо-Маклай, русский путешественник, этнограф, биолог.
- 1849 – Олена Пчилка, украинская писательница, мать Леси Украинки.
- 1891 – Борис Лавренев, советский писатель.
- 1940 – Александр Игишев, украинский режиссер.
- 1945 – Алексей Рыбников, советский композитор.
- 1954 – Ангела Меркель, немецкий политик, канцлер Германии.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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