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17 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
17 июля день святого Андрея
17 июля день святого Андрея
Фото: Pixabay

Сегодня, 17 июля, 198-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 167 дней. Именинники – Андрей, Богдан, Ефим (Ефим), Марфа (Марта), Федор, Федот. В Южной Корее празднуют День конституции, в Словакии – День независимости, в Ираке – День Республики, в Финляндии – День демократии, в Лесото – День короля, в Пуэрто-Рико – День Ривьеры.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 17 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 июля.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

17 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

Почитается 17 июля память и святого Андрея Боголюбского – великого князя, который при жизни способствовал распространению христианской веры, создал более 30 храмов и установил праздник Покрова Богородицы в православной церкви. 17 июля в народе был известен как Наливы, поскольку к этому времени на полях вырастали озимые культуры. Почитали овес, по погоде судили о будущем урожае. 

Обычно днем 17 июля шли достаточно сильные дожди, но для крестьян именно "андреевский" дождь был очень желанным, ведь он помогал получить богатый урожай зерновых культур. Имелись и некоторые приметы, которым уделяли внимание. 

Вообще этот день принято проводить со своей второй половинкой. Ссориться нельзя, иначе святой Андрей может развести пару, если обоим плохо быть вместе. Самые удачливые сегодня те люди, которые празднуют именины – те, кто носит имя Андрей. Они могут смело загадывать желания и просить помощи у своего покровителя.

Приметы на 17 июля

  • Говорят, что на Андрея "овес до половины дорос". Если овес растет плохо, то стоит ожидать небогатого урожая. 
  • Много ос – примета, которая значит, что зимой будет достаточно холодно.
  • Появились 17 июля желтые листья на деревьях – будет ранняя осень. 
  • Какая погода на Андрея – такой она будет и на Калинника (который отмечается 11 августа).

17 июля: важные и интересные события в истории

1918 – была расстреляна семья последнего Российского Императора Николая II.

1919 – завершилась польско-украинская война.

1933 – запущен рейс первого парохода между Киевом и Херсоном после окончания строительства Днепровской ГЭС.

1942 – в ходе Второй мировой войны началась Сталинградская битва.

1955 – в Америке открылся первый "Диснейленд".

1962 – впервые советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" достигла Северного полюса Земли.

2014 – в Донецкой области произошло крушение Боинга 777 рейсом Амстердам – Куала-Лумпур, унесшее жизни почти 300 людей.

Кто родился 17 июля

1846 – Николай Миклухо-Маклай, известный русский путешественник, этнограф, биолог.

1849 – Олена Пчилка, украинская писательница, мать Леси Украинки.

1891 – Борис Лавренев, русский советский писатель.

1940 – Александр Игишев, украинский режиссер.

1945 – Алексей Рыбников, советский композитор.

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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