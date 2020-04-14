17-летняя девушка потеряла работу и неожиданно стала богатой
Хэрмони Дос планирует после снятия карантина свозить свою семью в отпуск
17-летняя Хэрмони Дос из Великобритании стала миллионершей после потери работы из-за коронавируса. Девушка купила лотерейный билет и неожиданно сорвала огромный джекпот. Теперь она планирует свозить свою семью в отпуск после снятия карантина, а также купить лошадь. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
По информации издания, британка решила приобрести лотерейный билет после того, как потеряла работу из-за пандемии коронавируса. Она работала помощницей спасателя на пляже.
"Отец сообщил мне о выигрыше посреди ночи. Проснувшись утром, я решила, что это сон", – рассказывает Хэрмони Дос. Она призналась, что использовала те же числа, которые ранее принесли выигрыш ее покойному дяде.
Победительница лотереи будет получать по 10 тыс. фунтов стерлингов (338,3 тыс. грн) ежемесячно на протяжении года.
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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
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