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17-летняя девушка потеряла работу и неожиданно стала богатой

Хэрмони Дос планирует после снятия карантина свозить свою семью в отпуск

Владимир Грисюк
Сегодня, 07:03

17-летняя Хэрмони Дос из Великобритании стала миллионершей после потери работы из-за коронавируса. Девушка купила лотерейный билет и неожиданно сорвала огромный джекпот. Теперь она планирует свозить свою семью в отпуск после снятия карантина, а также купить лошадь. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Хэрмони Дос
Хэрмони Дос
Фото: Dailymail / YouTube

По информации издания, британка решила приобрести лотерейный билет после того, как потеряла работу из-за пандемии коронавируса. Она работала помощницей спасателя на пляже.

"Отец сообщил мне о выигрыше посреди ночи. Проснувшись утром, я решила, что это сон", – рассказывает Хэрмони Дос. Она призналась, что использовала те же числа, которые ранее принесли выигрыш ее покойному дяде.

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Победительница лотереи будет получать по 10 тыс. фунтов стерлингов (338,3 тыс. грн) ежемесячно на протяжении года.

Смотрите видео: роковые миллионы на лотереях

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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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