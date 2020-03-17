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17 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 марта в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58

Какой сегодня праздник – 17 марта 2020 года? День святого Патрика и День мобилизационного работника Украины. В народном календаре – день Герасима. Именины празднуют Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна и Яков.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 17 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 марта.

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  • День святого Патрика. Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, однако уже давно является праздником культурного наследия страны во всем мире. Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников.
  • День мобилизационного работника Украины. С началом российской вооруженной агрессии против Украины именно 17 марта началась первая волна мобилизации на особый период в 45 дней.

Какой праздник 17 марта: что нельзя делать

В народном календаре 17 марта – день Герасима. Хозяева сегодня обустраивали скворечники для грачей, которые помогали им бороться с вредителями.

17 марта – день Герасима
17 марта – день Герасима
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

  • Считалось, что если незамужней девушке первой на улице встретится женщина, то она в этом году выйдет замуж.
  • Не стоит в этот день совершать крупные покупки, ведь, скорее всего, они будут напрасными.

Приметы на 17 марта

  • Сны, которые снятся в ночь на 17 марта осуществятся через 12 дней.
  • Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.
  • Если прилетевшие грачи взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.
  • Если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег.
  • Грачи кричат – к дождю.
  • Грачи играют – на хорошую погоду.
  • Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 432 – легенда связывает этот день со святым Патриком.
  • 1861 – провозглашено Итальянское королевство.
  • 1898 – опубликована ставшая классической неаполитанская песня "O Sole Mio!".
  • 1917 – в Киеве образована Центральная Рада под председательством М. С. Грушевского.
  • 1948 – в Калифорнии возникла моторизованная банда "Ангелы ада".
  • 1960 – в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.
  • 1972 – в Киеве создали музей книги и книгопечатания.
  • 1992 – на референдуме белое население ЮАР приняло новую конституцию, уравнивающую в правах белых и черных граждан страны.
  • 1992 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало украинское казачество.

Кто родился 17 марта

  • 1856 – украинский художник Михаил Врубель.
  • 1881 – Вальтер Гесс, швейцарский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1949).
  • 1879 – Жорж Буржен, французский историк.
  • 1919 – Нэт Кинг Коул, американский джазовый музыкант и певец.
  • 1945 – Патти Бойд, английская модель, бывшая жена и муза Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона.
  • 1951 – Курт Рассел, американский актер, продюсер и сценарист ("Омерзительная восьмерка"),
  • 1967 – Билли Корган, лидер группы The Smashing Pumpkins.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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