17 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 марта в истории
Какой сегодня праздник – 17 марта 2020 года? День святого Патрика и День мобилизационного работника Украины. В народном календаре – день Герасима. Именины празднуют Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна и Яков.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 17 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 марта.
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- День святого Патрика. Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, однако уже давно является праздником культурного наследия страны во всем мире. Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников.
- День мобилизационного работника Украины. С началом российской вооруженной агрессии против Украины именно 17 марта началась первая волна мобилизации на особый период в 45 дней.
В народном календаре 17 марта – день Герасима. Хозяева сегодня обустраивали скворечники для грачей, которые помогали им бороться с вредителями.
- Считалось, что если незамужней девушке первой на улице встретится женщина, то она в этом году выйдет замуж.
- Не стоит в этот день совершать крупные покупки, ведь, скорее всего, они будут напрасными.
- Сны, которые снятся в ночь на 17 марта осуществятся через 12 дней.
- Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.
- Если прилетевшие грачи взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.
- Если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег.
- Грачи кричат – к дождю.
- Грачи играют – на хорошую погоду.
- Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.
- 432 – легенда связывает этот день со святым Патриком.
- 1861 – провозглашено Итальянское королевство.
- 1898 – опубликована ставшая классической неаполитанская песня "O Sole Mio!".
- 1917 – в Киеве образована Центральная Рада под председательством М. С. Грушевского.
- 1948 – в Калифорнии возникла моторизованная банда "Ангелы ада".
- 1960 – в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.
- 1972 – в Киеве создали музей книги и книгопечатания.
- 1992 – на референдуме белое население ЮАР приняло новую конституцию, уравнивающую в правах белых и черных граждан страны.
- 1992 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало украинское казачество.
- 1856 – украинский художник Михаил Врубель.
- 1881 – Вальтер Гесс, швейцарский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1949).
- 1879 – Жорж Буржен, французский историк.
- 1919 – Нэт Кинг Коул, американский джазовый музыкант и певец.
- 1945 – Патти Бойд, английская модель, бывшая жена и муза Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона.
- 1951 – Курт Рассел, американский актер, продюсер и сценарист ("Омерзительная восьмерка"),
- 1967 – Билли Корган, лидер группы The Smashing Pumpkins.
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Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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