17 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 марта в истории

Какой сегодня праздник – 17 марта 2020 года? День святого Патрика и День мобилизационного работника Украины. В народном календаре – день Герасима. Именины празднуют Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Ульяна и Яков.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 17 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 марта.

День святого Патрика . Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, однако уже давно является праздником культурного наследия страны во всем мире. Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников.

. Этот день символизирует принятие христианства в Ирландии, однако уже давно является праздником культурного наследия страны во всем мире. Торжества в День святого Патрика обычно включают парады и фестивали, исполнение танцев кейли и ношение зеленой одежды или трилистников. День мобилизационного работника Украины. С началом российской вооруженной агрессии против Украины именно 17 марта началась первая волна мобилизации на особый период в 45 дней.

Какой праздник 17 марта: что нельзя делать

В народном календаре 17 марта – день Герасима. Хозяева сегодня обустраивали скворечники для грачей, которые помогали им бороться с вредителями.

17 марта – день Герасима Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Считалось, что если незамужней девушке первой на улице встретится женщина, то она в этом году выйдет замуж.

Не стоит в этот день совершать крупные покупки, ведь, скорее всего, они будут напрасными.

Приметы на 17 марта

Сны, которые снятся в ночь на 17 марта осуществятся через 12 дней.

Кто утром первым грачей встретит, того ждет удача.

Если прилетевшие грачи взялись за ремонт старых гнезд, через несколько дней будет хорошая и теплая погода.

Если грачи прилетели, то через месяц сойдет снег.

Грачи кричат – к дождю.

Грачи играют – на хорошую погоду.

Грачи стаями вьются над гнездами, тревожатся – к переменчивой погоде.

Интересные и важные события в Украине и мире

432 – легенда связывает этот день со святым Патриком.

1861 – провозглашено Итальянское королевство.

1898 – опубликована ставшая классической неаполитанская песня "O Sole Mio!".

1917 – в Киеве образована Центральная Рада под председательством М. С. Грушевского.

1948 – в Калифорнии возникла моторизованная банда "Ангелы ада".

1960 – в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.

1972 – в Киеве создали музей книги и книгопечатания.

1992 – на референдуме белое население ЮАР приняло новую конституцию, уравнивающую в правах белых и черных граждан страны.

1992 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало украинское казачество.

Кто родился 17 марта

1856 – украинский художник Михаил Врубель.

1881 – Вальтер Гесс, швейцарский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1949).

1879 – Жорж Буржен, французский историк.

1919 – Нэт Кинг Коул, американский джазовый музыкант и певец.

1945 – Патти Бойд, английская модель, бывшая жена и муза Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона.

1951 – Курт Рассел, американский актер, продюсер и сценарист ("Омерзительная восьмерка"),

1967 – Билли Корган, лидер группы The Smashing Pumpkins.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться