17 сентября: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 сентября в истории

Сегодня – 17 сентября. Фото: pixabay

Сегодня 260-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 105 дней. Именинники – Федор, Юлиан. Международный день студентов, в США отмечают День гражданства, на Маршалловых островах – День независимости, а в Анголе – День героев.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 17 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 сентября 2018 года.

Приметы на 17 сентября

Много шелухи на луке – примета того, зима будет очень холодной.

Если человек родился 17 сентября, то его талисманом является флюорит.

Если мыши бегут по полу 17 сентября – скоро пожар будет.

Пожар предвещает заяц, бегущий по селу, кукушка, летящая по деревне.

Нельзя держать пожарную бочку в полной готовности, поскольку быть готовым к пожару – по приметам, беду накликать.

Какой праздник 17 сентября

Интересные и важные события в Украине и мире 17 сентября

В 1908 году лейтенант Томас Селфридж стал первой жертвой в истории авиации.

1976-й год – во время торжественной церемонии в Калифорнии американское космическое агентство НАСА представило публике свой первый космический корабель.

1983 год – на ежегодном конкурсе красоты Ванесса Уильямс завоевала титул "Мисс Америка" и стала первой чернокожей женщиной, которая получила эту награду за 62-летнюю историю конкурса.

В 1988 году в столице Южной Кореи Сеуле на Олимпийском стадионе открылись XXIV летние Олимпийские игры.

В следующем году в Черновцах открылся первый фестиваль украинской песни "Червона рута".

17 сентября родились

В 1864-м – Михаил Коцюбинский, выдающийся украинский писатель, общественный деятель.

1901-го года – Фрэнсис Чичестер, английский путешественник.

В 1908 году родился Джон Кризи, американский писатель, автор более 600 детективных романов.

В 1939-м – Владимир Меньшов, российский актер, режиссер, лауреат "Оскара" ("Москва слезам не верит", "Любовь и голуби").

Православный праздник 17 сентября

В православной церкви 17 сентября почитается память епископа Вавилы. Также 17 сентября отмечают праздник иконы Божьей Матери, которая в славянской культуре была известна как Неопалимая Купина. Согласно преданию, Бог явился Моисею в виде горящего, но не сгорающего куста терна и призвал пророка к тому, чтобы вывести израильтян из Египта.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: