17 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 17 сентября в истории

По народному календарю 17 сентября – Луковый день Фото: Pixabay

Сегодня, 17 сентября, 260-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 105 дней. Именинники – Федор и Юлиан. Ежегодно 17 сентября в Украине отмечается День спасателя – профессиональный праздник всех сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, установленный Указом президента страны от 12 сентября 2008 года. Кроме этого, 17 сентября – Международный день студентов, в США отмечают День гражданства, на Маршалловых островах – День независимости, а в Анголе – День героев.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 17 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 17 сентября.

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17 сентября: какой сегодня праздник и как провести этот день

По народному календарю 17 сентября – Луковый день или Неопалимая Купина. Считалось, что сегодня нужно молиться перед этой иконой, чтобы защитить свой дом от пожаров и молний. Женщины 17 сентября убирали лук и пытались как можно быстрее закончить все полевые работы, ведь уже скоро могли ударить первые морозы. Мужчины в этот день с вилами обходили сеновалы и втыкали их в снопы, чтобы прогнать всю нечисть, которая могла там укрыться.

Приметы на 17 сентября:

Много шелухи на луке – к холодной зиме.

Многие рябины – зима будет морозной.

Если дождь сегодня начался утром, то долго он не продлится.

17 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1924 – в Женеве открыли первую в мире частную международную школу, в которой в то время обучалось 8 человек.

1939 – СССР вступил во Вторую мировую войну, вторгнувшись в Польскую республику, согласно пакту Молотова-Риббентропа.

1944 – союзники начали Голландскую воздушно-десантную операцию, самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории.

1976 – во время торжественной церемонии в Калифорнии американское космическое агентство НАСА представило публике свой первый космический челнок – "Энтерпрайз".

1983 – на ежегодном конкурсе красоты Ванесса Уильямс завоевала титул "Мисс Америка" и стала первой чернокожей женщиной, которая получила эту награду за 62-летнюю историю конкурса.

1988 – в столице Южной Кореи Сеуле на Олимпийском стадионе в присутствии 100 тысяч зрителей открылись XXIV летние Олимпийские игры.

1989 – в Черновцах начался 1-й Республиканский фестиваль украинской песни "Червона рута".

Кто родился 17 сентября

1832 – российский медик Сергей Боткин.

1857 – русский ученый польского происхождения, пионер космонавтики Константин Циолковский.

1864 – писатель, общественный деятель, классик украинской литературы Михаил Коцюбинский.

1901 – английский путешественник Фрэнсис Чичестер.

1908 – американский писатель Джон Кризи.

1939 – российский актер, режиссер, лауреат "Оскара" Владимир Меньшов.

1952 – украинский боксер, двукратный призер Олимпийских игр Виктор Савченко.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

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