18 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 апреля в истории
Какой сегодня праздник 18 апреля 2020 года? Международный день памятников и исторических мест, Международный день цирка,Всемирный день радиолюбителя, в Украине отмечают День памятников истории и культуры. Именинники – Марк, Платон, Семен (Симеон), Федора (Феодора).
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 апреля.
- Международный день памятников и исторических мест также известный как День всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО.
- Международный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля. Инициаторами учреждения данного праздника выступили в 2009 году Европейская цирковая ассоциация (European Circus Assotiation) и Всемирная федерация цирка (Federation Mondiale Du Cirque), действующая под патронажем принцессы Монако Стефании.
Православные чтут память перенесения мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, а также вспоминают преподобных отшельника Марка Афинского, игумена Платона, святую Феодору Солунскую, мучеников диакона Агафопода, чтеца Феодула и др. Католики вспоминают святого мученика Перфекта Кордовского.
Приметы на 18 апреля
- Если на околице все отчетливо слышится – вскоре ожидайте ненастья и ветреной погоды.
- День теплый 18 апреля и безветренный, а ночью становится прохладно – ждите устойчивой хорошей погоды.
- Глухари токуют – скорее всего, по приметам, в ближайшее время погода улучшится.
- Если же эти птицы молчат – ждите ненастья.
- Считается, что именно на Федулов день устанавливаются теплые дни, которые, тем не менее, могут перемежаться с непогодой и дождями.
- 1846 – американец Роял Хаус запатентовал телеграфный аппарат.
- 1902 – Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.
- 1909 – Ватикан канонизировал Жанну д'Арк.
- 1922 – в Москве начал функционировать первый автобус.
- 1927 – запатентован прибор искусственного дыхания.
- 1995 – Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города с изображением архангела Михаила.
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- 1937 – Светлана Немоляева, российская актриса (фильмы "Гараж", "Служебный роман", "Небеса обетованные").
- 1980 – Диого Пашеку да Фонтоура (Ринкон), бразильский футболист, полузащитник киевского "Динамо" в 2002-2009 годах. Чемпион Украины в 2003, 2004, 2007 годах.
- 1947 – родился Джеймс Вудс, американский актер.
- 1956 – родился Эрик Робертс, американский актер ("Тяжелая правда", "Доктор Кто", "Семейные обстоятельства", "Падающий ангел"), брат актрисы Джулии Робертс.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в апреле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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