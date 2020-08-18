18 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 августа в истории
Какой сегодня праздник, 18 августа?
День пограничника – в Азербайджане и Казахстане, День конституции – в Индонезии, День ветеранов – во Вьетнаме. Православная церковь чтит память священномучеников Анфира и Фавия. Евстигней Житник – в народном календаре. Именины празднуют: Дарья, Евдокия, Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 августа.
- День пограничника празднуют в Азербайджане и Казахстане.
- День конституции отмечается в Индонезии.
- День Лонгтан или День ветеранов Вьетнама чтится в Австралии.
- Национальный день науки сегодня отмечается в Таиланде
18 августа православная церковь чтит память преподобного мученика Иова Ущельского, мученика Евсигния Антиохийского, а также священномучеников Арфира и Фавия.
В народе 18 августа почитается Евстигней Житник. Крестьяне по обычаю просили у земли защиты от нечистой силы и непогоды, а еще ели сырой лук и хлеб из ячменя для оздоровления.
Приметы на 18 августа
- нужно заклинать жнивье, чтобы нечистая сила не выгоняла с него скот;
- какая погода на Евстигнея, таким будет весь декабрь;
- от сырого лука здоровья прибавится.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1649 – Богдан Хмельницкий заключил Зборовский договор с польским королем Яном Казимиром.
- 1682 – Петр I вступил на престол Русского царства.
Читайте также:Церковные праздники и посты в августе 2020 года по дням
- 1900 – день рождения термина "телевидение".
- 1941 – в ходе Второй мировой войны подорвана плотина ДнепроГЭС.
- 1991 – в Крыму на даче взят под домашний арест экс-президент СССР Михаил Горбачев.
- 1824 – Пьер Мартен, французский металлург, создатель мартеновской печи.
- 1877 – Макс Фактор, американский парфюмер, основатель одноименной косметической компании.
- 1933 – Роман Полански, американский актер, режиссер, продюсер.
- 1933 – Бэла Руденко, украинская оперная певица.
- 1945 – Владимир Мигуля, советский музыкант, композитор, певец.
- 1952 – Патрик Суэйзи, американский актер, танцор.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное