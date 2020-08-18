18 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 августа в истории

Какой сегодня праздник, 18 августа?

День пограничника – в Азербайджане и Казахстане, День конституции – в Индонезии, День ветеранов – во Вьетнаме. Православная церковь чтит память священномучеников Анфира и Фавия. Евстигней Житник – в народном календаре. Именины празднуют: Дарья, Евдокия, Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 августа.

18 августа: какой сегодня праздник Фото: Pexels

День пограничника празднуют в Азербайджане и Казахстане.

празднуют в Азербайджане и Казахстане. День конституции отмечается в Индонезии.

отмечается в Индонезии. День Лонгтан или День ветеранов Вьетнама чтится в Австралии.

чтится в Австралии. Национальный день науки сегодня отмечается в Таиланде

Какой сегодня праздник

18 августа православная церковь чтит память преподобного мученика Иова Ущельского, мученика Евсигния Антиохийского, а также священномучеников Арфира и Фавия.

В народе 18 августа почитается Евстигней Житник. Крестьяне по обычаю просили у земли защиты от нечистой силы и непогоды, а еще ели сырой лук и хлеб из ячменя для оздоровления.

Приметы на 18 августа

нужно заклинать жнивье, чтобы нечистая сила не выгоняла с него скот;

какая погода на Евстигнея, таким будет весь декабрь;

от сырого лука здоровья прибавится.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1649 – Богдан Хмельницкий заключил Зборовский договор с польским королем Яном Казимиром.

1682 – Петр I вступил на престол Русского царства.

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1900 – день рождения термина "телевидение".

1941 – в ходе Второй мировой войны подорвана плотина ДнепроГЭС.

1991 – в Крыму на даче взят под домашний арест экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Кто родился 18 августа

1824 – Пьер Мартен, французский металлург, создатель мартеновской печи.

1877 – Макс Фактор, американский парфюмер, основатель одноименной косметической компании.

1933 – Роман Полански, американский актер, режиссер, продюсер.

1933 – Бэла Руденко, украинская оперная певица.

1945 – Владимир Мигуля, советский музыкант, композитор, певец.

1952 – Патрик Суэйзи, американский актер, танцор.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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