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18 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 августа в истории

Какой сегодня праздник, 18 августа?

День пограничника – в Азербайджане и Казахстане, День конституции – в Индонезии, День ветеранов – во Вьетнаме. Православная церковь чтит память священномучеников Анфира и Фавия. Евстигней Житник – в народном календаре. Именины празднуют: Дарья, Евдокия, Евстигней, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 18 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 августа.

18 августа: какой сегодня праздник
18 августа: какой сегодня праздник
Фото: Pexels

  • День пограничника празднуют в Азербайджане и Казахстане.
  • День конституции отмечается в Индонезии.
  • День Лонгтан или День ветеранов Вьетнама чтится в Австралии.
  • Национальный день науки сегодня отмечается в Таиланде

Какой сегодня праздник

18 августа православная церковь чтит память преподобного мученика Иова Ущельского, мученика Евсигния Антиохийского, а также священномучеников Арфира и Фавия.

В народе 18 августа почитается Евстигней Житник. Крестьяне по обычаю просили у земли защиты от нечистой силы и непогоды, а еще ели сырой лук и хлеб из ячменя для оздоровления.

Приметы на 18 августа

  • нужно заклинать жнивье, чтобы нечистая сила не выгоняла с него скот;
  • какая погода на Евстигнея, таким будет весь декабрь;
  • от сырого лука здоровья прибавится.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1649 – Богдан Хмельницкий заключил Зборовский договор с польским королем Яном Казимиром.
  • 1682 – Петр I вступил на престол Русского царства.

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Церковные праздники и посты в августе 2020 года по дням

  • 1900 – день рождения термина "телевидение".
  • 1941 – в ходе Второй мировой войны подорвана плотина ДнепроГЭС.
  • 1991 – в Крыму на даче взят под домашний арест экс-президент СССР Михаил Горбачев.

Кто родился 18 августа

  • 1824 – Пьер Мартен, французский металлург, создатель мартеновской печи.
  • 1877 – Макс Фактор, американский парфюмер, основатель одноименной косметической компании.
  • 1933 – Роман Полански, американский актер, режиссер, продюсер.
  • 1933 – Бэла Руденко, украинская оперная певица.
  • 1945 – Владимир Мигуля, советский музыкант, композитор, певец.
  • 1952 – Патрик Суэйзи, американский актер, танцор.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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