18 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 июня в истории
Сегодня 169-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 196 дней. Именинники – Игнат, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Федор. В Азербайджане отмечают День прав человека, в Аргентине – День флага, на Сейшельских островах – День конституции. Также 18 июня – День устойчивой гастрономии и День участкового инспектора полиции в Украине.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 18 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 июня.
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18 июня в народе отмечают Дорофеев день – в честь священномученика Дорофея Тирского (3-4 века). Он служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане скрывался от язычников. В период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.
На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году – "воробьиные". В этот день расцветает сон-трава, которая показывает спящим будущее.
Что нельзя делать на Дорофея
Особых запретов 18 июня нет. Нельзя просто так собирать сон-траву (прострел), нужно знать специальные заговоры. Также по народным приметам, нельзя откладывать любые незаконченные дела на потом.
- Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
- Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
- Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд. Так, хозяйка волокла 18 июня в огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Согласно поверьям, эти действия 18 июня позволяли получить урожай от следующих посадок.
- Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся.
1815 – армия Наполеона I потерпела поражение в битве при Ватерлоо.
1918 – был затоплен Черноморский флот в Новороссийской бухте, чтобы не лишаться его по условиям Брестского мира.
1937 – стартовал первый в мире беспосадочный полет самолета "АНТ-25" по маршруту Москва – Северный полюс – США.
1939 – установлен памятник на могиле Тараса Шевченко в Каневе.
1955 – вышел первый номер советского журнала "Юность".
1812 – Иван Гончаров, русский писатель.
1914 – Се Тянь, китайский актер, кинорежиссер, основоположник китайского кино.
1935 – Юрий Соломин, советский актер театра и кино.
1942 – Пол Маккартни, английский музыкант, участник группы "Битлз".
1949 – братья Лех и Ярослав Качиньские, польские политические деятели.
1976 году – Максим Галкин, российский артист эстрады, телеведущий. 18 июня: в этот день умерли
1936 – Максим Горький, русский и советский писатель.
1993 – Иван Гончар, украинский скульптор, художник, историк.
2014 – Хорас Сильвер, американский джазовый пианист и композитор.
Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.
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