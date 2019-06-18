18 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 июня в истории

18 июня отмечают Дорофеев день Фото: Pixabay

Сегодня 169-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 196 дней. Именинники – Игнат, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Федор. В Азербайджане отмечают День прав человека, в Аргентине – День флага, на Сейшельских островах – День конституции. Также 18 июня – День устойчивой гастрономии и День участкового инспектора полиции в Украине.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 18 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 июня.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

18 июня: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

18 июня в народе отмечают Дорофеев день – в честь священномученика Дорофея Тирского (3-4 века). Он служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане скрывался от язычников. В период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году – "воробьиные". В этот день расцветает сон-трава, которая показывает спящим будущее.

Что нельзя делать на Дорофея

Особых запретов 18 июня нет. Нельзя просто так собирать сон-траву (прострел), нужно знать специальные заговоры. Также по народным приметам, нельзя откладывать любые незаконченные дела на потом.

Приметы на 18 июня

Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.

Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.

Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд. Так, хозяйка волокла 18 июня в огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Согласно поверьям, эти действия 18 июня позволяли получить урожай от следующих посадок.

Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся.

18 июня: важные и интересные события в истории

1815 – армия Наполеона I потерпела поражение в битве при Ватерлоо.

1918 – был затоплен Черноморский флот в Новороссийской бухте, чтобы не лишаться его по условиям Брестского мира.

1937 – стартовал первый в мире беспосадочный полет самолета "АНТ-25" по маршруту Москва – Северный полюс – США.

1939 – установлен памятник на могиле Тараса Шевченко в Каневе.

1955 – вышел первый номер советского журнала "Юность".

Кто родился 18 июня

1812 – Иван Гончаров, русский писатель.

1914 – Се Тянь, китайский актер, кинорежиссер, основоположник китайского кино.

1935 – Юрий Соломин, советский актер театра и кино.

1942 – Пол Маккартни, английский музыкант, участник группы "Битлз".

1949 – братья Лех и Ярослав Качиньские, польские политические деятели.

1976 году – Максим Галкин, российский артист эстрады, телеведущий. 18 июня: в этот день умерли

1936 – Максим Горький, русский и советский писатель.

1993 – Иван Гончар, украинский скульптор, художник, историк.

2014 – Хорас Сильвер, американский джазовый пианист и композитор.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram