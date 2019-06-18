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18 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 июня в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:56
18 июня отмечают Дорофеев день
18 июня отмечают Дорофеев день
Фото: Pixabay

Сегодня 169-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 196 дней. Именинники – Игнат, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Федор. В Азербайджане отмечают День прав человека, в Аргентине – День флага, на Сейшельских островах – День конституции. Также 18 июня – День устойчивой гастрономии и День участкового инспектора полиции в Украине.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 18 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 июня.

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18 июня: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

18 июня в народе отмечают Дорофеев день – в честь священномученика Дорофея Тирского (3-4 века). Он служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане скрывался от язычников. В период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году – "воробьиные". В этот день расцветает сон-трава, которая показывает спящим будущее.

Что нельзя делать на Дорофея

Особых запретов 18 июня нет. Нельзя просто так собирать сон-траву (прострел), нужно знать специальные заговоры. Также по народным приметам, нельзя откладывать любые незаконченные дела на потом.

Приметы на 18 июня

  • Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
  • Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
  • Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд. Так, хозяйка волокла 18 июня в огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Согласно поверьям, эти действия 18 июня позволяли получить урожай от следующих посадок.
  • Если выполоть все сорняки утром на Дорофея, то они, по примете, больше не появятся.

18 июня: важные и интересные события в истории

1815 – армия Наполеона I потерпела поражение в битве при Ватерлоо.

1918 – был затоплен Черноморский флот в Новороссийской бухте, чтобы не лишаться его по условиям Брестского мира.

1937 – стартовал первый в мире беспосадочный полет самолета "АНТ-25" по маршруту Москва – Северный полюс – США.

1939 – установлен памятник на могиле Тараса Шевченко в Каневе.

1955 – вышел первый номер советского журнала "Юность".

Кто родился 18 июня

1812 – Иван Гончаров, русский писатель.

1914 – Се Тянь, китайский актер, кинорежиссер, основоположник китайского кино.

1935 – Юрий Соломин, советский актер театра и кино.

1942 – Пол Маккартни, английский музыкант, участник группы "Битлз".

1949 – братья Лех и Ярослав Качиньские, польские политические деятели.

1976 году – Максим Галкин, российский артист эстрады, телеведущий. 18 июня: в этот день умерли

1936 – Максим Горький, русский и советский писатель.

1993 – Иван Гончар, украинский скульптор, художник, историк.

2014 – Хорас Сильвер, американский джазовый пианист и композитор.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019

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Источник: Сегодня
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