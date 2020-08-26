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18-летние юноши нашли древний клад с таинственными сокровищами: фото

Сегодня, 08:42

Они были спрятаны более 1000 лет назад, утверждают эксперты

Два 18-летних юноши из израильского города Явне во время археологических раскопок обнаружили древний клад – глиняный горшок с 425 золотыми монетами, которые датируются IX веком нашей эры. Об этом сообщает издание New York Times.

По словам экспертов, тайник спрятал неизвестный более 1000 лет назад в надежде когда-то его откопать. Чтобы горшок не сдвинулся, его закрепили при помощи гвоздя.

"Мы можем лишь гадать, что помешало ему вернуться и забрать сокровища", – указано в заявлении Управления древностей Израиля.

Клад с золотыми монетами нашли два 18-летних юноши
Клад с золотыми монетами нашли два 18-летних юноши
Фото: Israel Antiquities Authority

Золотые монеты весят менее 900 граммов. Однако для того времени это была огромная сумма. Роберт Кул из Управления древностей Израиля утверждает, что на такие деньги можно было купить роскошный дом в одном из лучших районов Фустата – богатой столицы Египта тех дней.

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Ранее "Сегодня" писали о археологе-любителе из Шотландии, который с помощью обычного металлоискателя нашел древний клад. На глубине полтора метра он обнаружил металлические предметы возрастом примерно три тысячи лет.

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Кроме этого, мы писали, как случайная находка обеспечила мусорщика до конца жизни.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Израиль сокровища монеты клад
Источник: Israel Antiquities Authority
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