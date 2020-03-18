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18 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 марта в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:58

Какой сегодня праздник – 18 марта 2020 года? День работника налогового и таможенного дела Украины. В народном календаре – день Конона-огородника. Именины сегодня празднуют: Адриан, Константин, Марк и Федор.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 18 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 марта.

  • День работника налогового и таможенного дела Украины. Отмечается в стране ежегодно 18 марта. Стратегической целью налоговой политики является создание в Украине стабильной налоговой системы, которая бы обеспечила достаточный объем поступлений платежей в бюджеты всех уровней.

Какой праздник 18 марта: что нельзя делать

18 марта 2020 года почитается Конон-огородник. С этого дня крестьяне начинают копать огород и хлопотать по хозяйству.

18 марта – день Конона
18 марта – день Конона
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

В народе 18 марта говорили: "Конон зовет на огород" – пора было приступать к перекопку грядок. Нужно было хотя бы выйти на огород и немного копнуть грядку, даже если еще лежит снег. Этим люди проявляют уважение покровителю огородников.

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  • 18 марта следует помянуть тех, кто умер неестественной смертью, и помолиться за тех, кто пропал, чтобы они нашлись живыми.
  • Не стоит 18 марта отправляться в магазин за покупками – долго не прослужат.
  • Хороший день для ухода за комнатными растениями, пересадки герани и розмарина.

Приметы на 18 марта

  • Ясная погода 18 марта – летом града не будет.
  • Трясогузки прилетели – весна будет теплой.
  • Мыши завелись в доме и на полях – к неурожаю.
  • Грачи гнездятся – через три недели можно сеять хлеб.
  • Если в лесу появились первые подснежники – можно начинать работать в поле.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1805 – Наполеон I объявил себя королем Италии. Начало формирования антифранцузской коалиции из России, Австрии и Англии.
  • 1813 – в США патентуется аппарат для производства угольного газа.
  • 1848 – Венгерский сейм принял решение о ликвидации крепостного права на Закарпатской Украине.
  • 1871 – Парижская коммуна (18 марта – 28 мая). В этот день центральный комитет Национальной гвардии публикует прокламацию о создании коммуны.
  • 1917 – в Киеве открывается первая украинская гимназия.
  • 1931 – в США компания Schick начала производство первых электрических бритв.
  • 1984 – официальный день рождения группы "Браво".
  • 2004 – рекордно близко от Земли (43 тысячи километров) пролетел астероид.

Кто родился 18 марта

  • 1634 – Мари де Лафайет, французская писательница, зачинательница жанра любовно-психологического романа.
  • 1869 – Невилл Чемберлен, британский политик, премьер-министр в 1937–1940 годы, подписавший Мюнхенское соглашение.
  • 1949 – Борис Грачевский, кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш".
  • 1959 – Люк Бессон, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Основатель EuropaCorp ("Леон", "Ее звали Никита", "Такси", "Пятый элемент" и многие другие).
  • 1966 – Джерри Кантрелл, гитарист, вокалист и автор песен, лидер американской рок-группы Alice in Chains.
  • 1979 – Адам Ноа Левин, американский певец, вокалист и гитарист поп-рок-группы Maroon 5.
  • 1989 – Лили Коллинз, англо-американская актриса и фотомодель.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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Источник: Сегодня
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