18 мая: какой сегодня праздник и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 мая в истории

Сегодня – 18 мая. Фото: pixabay

Сегодня 138-й день года по Григорианскому календарю – до окончания года осталось 227 дней. Именинники – Ирина, Адриан, Иван, Яков. Международный день музеев, в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа, в Крыму – День памяти жертв депортации, на Гаити – День флага.

Народные приметы на 18 мая

Птицы щебетать перестали – ждите грозу и дождь;

Если, напротив, почва не вбирает в себя воду, то летом будет много дождей;

Ненастье в этот день – будет урожай хлеба;

Идет дождь с перерывами – ожидай ухудшения погоды;

Интересные события в истории 18 мая

В 1642 году основания Монреаля (Канада).

1753 – указом императрицы Елизаветы основан первый в России Государственный банк.

1787 – мастерам из Тулузы впервые удалось гравировка на стекле.

1830 – в США начато промышленное производство первых газонокосилок.

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1888 – в США продемонстрирована первая граммофонная пластинка.

1927 – американская кинозвезда Норма Талмадж случайно оставила отпечаток ступни на мягком асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков конечностей кинозвезд.

В 1997-м ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием национального университета в возрасте 102 год (мировой рекорд).

Кто родился 18 мая

1048 – Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, математик, философ.

В 1868 году родился Николай II, последний российский император.

1978 родился Рикардо Карвальо, португальский футболист.

В 1979-м родился Мариуш Левандовский, польский футболист, защитник сборной Польши и донецкого "Шахтера"; четырехкратный чемпион Украины.

Напомним, какого числа Троица в 2018 году.