18 мая: какой сегодня праздник и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 мая в истории
Сегодня 138-й день года по Григорианскому календарю – до окончания года осталось 227 дней. Именинники – Ирина, Адриан, Иван, Яков. Международный день музеев, в Украине отмечают День борьбы за права крымскотатарского народа, в Крыму – День памяти жертв депортации, на Гаити – День флага.
Народные приметы на 18 мая
- Птицы щебетать перестали – ждите грозу и дождь;
- Если, напротив, почва не вбирает в себя воду, то летом будет много дождей;
- Ненастье в этот день – будет урожай хлеба;
- Идет дождь с перерывами – ожидай ухудшения погоды;
Интересные события в истории 18 мая
В 1642 году основания Монреаля (Канада).
1753 – указом императрицы Елизаветы основан первый в России Государственный банк.
1787 – мастерам из Тулузы впервые удалось гравировка на стекле.
1830 – в США начато промышленное производство первых газонокосилок.
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1888 – в США продемонстрирована первая граммофонная пластинка.
1927 – американская кинозвезда Норма Талмадж случайно оставила отпечаток ступни на мягком асфальте, что натолкнуло на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков конечностей кинозвезд.
В 1997-м ирландка Бриджет Диррен получила диплом с отличием национального университета в возрасте 102 год (мировой рекорд).
Кто родился 18 мая
1048 – Омар Хайям, персидский и таджикский поэт, математик, философ.
В 1868 году родился Николай II, последний российский император.
1978 родился Рикардо Карвальо, португальский футболист.
В 1979-м родился Мариуш Левандовский, польский футболист, защитник сборной Польши и донецкого "Шахтера"; четырехкратный чемпион Украины.
Напомним, какого числа Троица в 2018 году.