18 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 октября в истории
18 октября 2019 года православные христиане отмечают День памяти евангелиста Луки. Кроме этого, ежегодно в этот день празднуется День Аляски (Alaska Day) – в честь годовщины присоединения данной территории к Соединенным Штатам в 1867 году, которая до этого времени принадлежала Российской империи.
Также ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный. Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоевывает все больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.
Именинники – Григорий, Матвей, Алексей, Петр, Филипп (Филипп), Харит.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 18 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 октября.
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18 октября – день Харитины. До этого дня все работы в поле и на огороде должны быть завершенными. Начинался время, когда девушки собирались вечерами вместе и пряли. Считалось, что уклоняться от такой работы нельзя, ведь прядильное искусство было на селе в почете.
Приметы на 18 октября
- Безветренная погода на Харитины – скоро ударят морозы.
- Птицы дружно улетают на юг – зима будет холодной.
- Снег не упал на Харитину – зимы еще долго не будет.
- 1596 – подписано Брестскую унию, на основании которой в Украине и Беларуси создано Греко-Католическую Церковь (по новому стилю).
- 1867 – историческая сделка – Россия продала Аляску Америке.
- 1842 – открыта первая коммерческая протяженная телефонная линия "Чикаго-Нью-Йорк".
- 1896 – "Нью-Йорк Джорнэл" напечатал первые комиксы.
- 1898 – США вступает в права владения Пуэрто-Рико.
- 1927 – создана английская компания Би-Би-Си.
- 1954 – Texas Instruments создает первый транзисторный радиоприемник.
- 1955 – запущена в действие Каховская ГЭС.
- 1995 – Украина вступила в Совет Европы.
- 1868 – украинская писательница Евгения Ярошинская.
- 1926 – американский музыкант, певец, лауреат "Грэмми" Чак Берри.
- 1956 – американская теннисистка чешского происхождения Мартина Навратилова.
- 1960 – американский и бельгийский актер, сценарист и кинорежиссер Жан Клод Ван Дамм.
- 1973 – российский актер театра и кино Сергей Безруков.
- 1987 – украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Олеся Повх.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
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