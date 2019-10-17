18 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 октября в истории

18 октября отмечаем День памяти евангелиста Луки Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

18 октября 2019 года православные христиане отмечают День памяти евангелиста Луки. Кроме этого, ежегодно в этот день празднуется День Аляски (Alaska Day) – в честь годовщины присоединения данной территории к Соединенным Штатам в 1867 году, которая до этого времени принадлежала Российской империи.

Также ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный. Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоевывает все больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.

Именинники – Григорий, Матвей, Алексей, Петр, Филипп (Филипп), Харит.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 18 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 октября.

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Какой праздник 18 октября и что нельзя делать

18 октября – день Харитины. До этого дня все работы в поле и на огороде должны быть завершенными. Начинался время, когда девушки собирались вечерами вместе и пряли. Считалось, что уклоняться от такой работы нельзя, ведь прядильное искусство было на селе в почете.

Приметы на 18 октября

Безветренная погода на Харитины – скоро ударят морозы.

Птицы дружно улетают на юг – зима будет холодной.

Снег не упал на Харитину – зимы еще долго не будет.

18 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1596 – подписано Брестскую унию, на основании которой в Украине и Беларуси создано Греко-Католическую Церковь (по новому стилю).

1867 – историческая сделка – Россия продала Аляску Америке.

1842 – открыта первая коммерческая протяженная телефонная линия "Чикаго-Нью-Йорк".

1896 – "Нью-Йорк Джорнэл" напечатал первые комиксы.

1898 – США вступает в права владения Пуэрто-Рико.

1927 – создана английская компания Би-Би-Си.

1954 – Texas Instruments создает первый транзисторный радиоприемник.

1955 – запущена в действие Каховская ГЭС.

1995 – Украина вступила в Совет Европы.

Кто родился 18 октября

1868 – украинская писательница Евгения Ярошинская.

1926 – американский музыкант, певец, лауреат "Грэмми" Чак Берри.

1956 – американская теннисистка чешского происхождения Мартина Навратилова.

1960 – американский и бельгийский актер, сценарист и кинорежиссер Жан Клод Ван Дамм.

1973 – российский актер театра и кино Сергей Безруков.

1987 – украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Олеся Повх.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

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