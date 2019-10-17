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18 октября: какой православный праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 октября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:02
18 октября отмечаем День памяти евангелиста Луки Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
18 октября отмечаем День памяти евангелиста Луки
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

18 октября 2019 года православные христиане отмечают День памяти евангелиста Луки. Кроме этого, ежегодно в этот день празднуется День Аляски (Alaska Day) – в честь годовщины присоединения данной территории к Соединенным Штатам в 1867 году, которая до этого времени принадлежала Российской империи.

Также ежегодно 18 октября отмечается День галстука. Название праздника нередко упоминается с приставкой Всемирный или Международный. Несмотря на отсутствие официального статуса всемирного праздника, он завоевывает все больше поклонников и продолжает набирать популярность в разных странах.

Именинники – Григорий, Матвей, Алексей, Петр, Филипп (Филипп), Харит.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 18 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 18 октября и что нельзя делать

18 октября – день Харитины. До этого дня все работы в поле и на огороде должны быть завершенными. Начинался время, когда девушки собирались вечерами вместе и пряли. Считалось, что уклоняться от такой работы нельзя, ведь прядильное искусство было на селе в почете.

Приметы на 18 октября

  • Безветренная погода на Харитины – скоро ударят морозы.
  • Птицы дружно улетают на юг – зима будет холодной.
  • Снег не упал на Харитину – зимы еще долго не будет.

18 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1596 – подписано Брестскую унию, на основании которой в Украине и Беларуси создано Греко-Католическую Церковь (по новому стилю).
  • 1867 – историческая сделка – Россия продала Аляску Америке.
  • 1842 – открыта первая коммерческая протяженная телефонная линия "Чикаго-Нью-Йорк".
  • 1896 – "Нью-Йорк Джорнэл" напечатал первые комиксы.
  • 1898 – США вступает в права владения Пуэрто-Рико.
  • 1927 – создана английская компания Би-Би-Си.
  • 1954 – Texas Instruments создает первый транзисторный радиоприемник.
  • 1955 – запущена в действие Каховская ГЭС.
  • 1995 – Украина вступила в Совет Европы.

Кто родился 18 октября

  • 1868 – украинская писательница Евгения Ярошинская.
  • 1926 – американский музыкант, певец, лауреат "Грэмми" Чак Берри.
  • 1956 – американская теннисистка чешского происхождения Мартина Навратилова.
  • 1960 – американский и бельгийский актер, сценарист и кинорежиссер Жан Клод Ван Дамм.
  • 1973 – российский актер театра и кино Сергей Безруков.
  • 1987 – украинская легкоатлетка, бронзовый призер Олимпийских игр Олеся Повх.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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