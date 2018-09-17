18 сентября: какой сегодня праздник, чей день ангела и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 сентября в истории

Сегодня - 18 сентября. Фото: pixabay

Сегодня 261-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 104 дня. Именинники – Афанасий, Глеб, Давид, Елизавета, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор. В Чили празднуют День независимости.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 18 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 сентября 2018 года.

Приметы на 18 сентября

Гадания и предсказания в этот день непременно сбываются.

Листья пожелтели раньше положенного срока, примета того, что осень будет ранней, а зима – суровой.

Если человек родился 18 сентября, то его талисманом является камень амазонит.

Если 18 сентября листья рябины пожелтели, то зима наступит рано и будет холодной.

Много ягод на рябине – по приметам, будет дождливая осень.

Какой православный праздник 18 сентября 2018 года

В православной церкви 18 сентября почитается память Елизаветы и Захария – родителей Иоанна Крестителя. Также 18 сентября отмечают день преподобного мученика Афанасия Брестского. Он был приверженцем православной веры, из-за чего был арестован, провел долгое время в тюрьме и погиб мученической смертью.

Важные и интересные события в Украине и мире 18 сентября

1851-й год – в США вышел первый номер газеты "New York Daily Times".

В 1886 году французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете "Фигаро" статью, которая стала манифестом литераторов-символистов.

1918 год – в Испании основан футбольный клуб "Валенсия".

1929 год – на Запорожском заводе "Коммунар" выпущен первый украинский комбайн.

1965 год – остров Хортица в Запорожье объявлен государственным заповедником.

Кто родился 18 сентября

В 1819-м родился Жан Бернар Леон Фуко, французский физик; в 1851 году осуществил опыт с маятником, который подтвердил факт суточного вращения Земли.

В 1905-м – Грета Гарбо, шведская киноактриса, одна из самых знаменитых фигур в кинематографе ХХ века.

1949 год – родился Питер Шилтон, английский футболист; в английской премьер-лиге провел 1005 игр, 125 раз защищал ворота сборной Англии.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: