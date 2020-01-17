Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

18 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 января в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:04
18 января – Крещенский сочельник, или Голодная кутья
18 января – Крещенский сочельник, или Голодная кутья
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

18 января – Крещенский сочельник, или Голодная кутья. В этот день все гулянья должны быть прекращены, ведь приближался очередной пост. Именины 18 января отмечают: Григорий, Евгения, Иосиф, Нонна и Полина.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 18 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 января.

Читайте также:
Икона Крещение Господне: значение и история

Смотрите видео: как в Украине празднуют Крещение

Какой праздник 18 января

Крещенский сочельник 2020 – это вечер-приготовление перед большим православным праздником Богоявления Господнего. В этот день принято освящать воду в церкви. По традиции, хозяйки готовит постный ужин, такой как и на первый Сочельник.

Считается, что освященная в этот праздник вода не портится и помогает от всех болезней и невзгод. Храбрецы окунаются в освященную прорубь, чтобы не болеть в течении года и смыть с себя грехи.

Что нельзя делать 18 января

Запрещается на Святой вечер ссориться и обижаться друг на друга, ведь пролитые слезы могут навлечь беду на весь год.

Что можно делать 18 января

  • По поверью, снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни.
  • Если девушка умоется талой водой в Крещенский вечер – будет привлекать внимание мужчин.
  • Чтобы быть здоровым весь год, рекомендуется в Крещенский Сочельник искупаться в бане.
  • Хозяин дома перед Святой вечерей должен на дверях намазать мелом кресты. Такой ритуал убережет дом от неприятностей.

Приметы на 18 января

  • Слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными.
  • На Крещенский вечер идет снег – ждите хороший урожай зерновых культур.
  • На деревьях много снега – ждите богатый урожай плодов и меда.
  • Если на небе яркие звезды, то ягнята будут хорошо размножаться.

Читайте также:
19 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

  • Ночью звезд не видно и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.
  • Выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным.
  • Утром идет снег – будет много гречки и хлеба.
  • Сильный южный ветер – к дождливому лету.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1778 – английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.
  • 1886 – вышел первый автомобиль.
  • 1918 – на собрании студентов Киевского университета Святого Владимира и Украинского национального университета принято решение создать студенческий курень имени Сечевых Стрельцов.
  • 1919 – в Лондоне основана автомобилестроительная компания Bentley Motors, которая специализировалась на производстве спортивных и изысканных автомобилей.
  • 1963 – основан футбольный клуб "Карпаты" (Львов).
  • 1964 – американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.
  • 1964 – The Beatles впервые попали в американский хит-парад с песней I want to hold your hand, заняв 45-е место.
  • 1996 – на носители нового типа – DVD – вышло первое программное обеспечение.
  • 2012 – Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.

Кто родился 18 января

  • 1864 – Иван Ижакевич, выдающийся украинский живописец.
  • 1882 – Алан Милн, английский писатель, автор "Винни-Пуха".
  • 1933 – Рэй Долби, изобретатель видеомагнитофона.
  • 1955 – Кевин Костнер, американский актер "Послание в бутылке", "Телохранитель".
  • 1962 – Тамара Гвердцители, грузинская певица.
  • 1971 – Джонатан Дэвис, вокалист группы Korn.
  • 1979 – Брайан Джионта, американский хоккеист.
  • 1979 – Руслан Федотенко, украинский хоккеист.
  • 1986 – Валентина и Вита Семеренко, украинские биатлонистки, олимпийские чемпионки.
  • 1988 – Анжелика Кербер, немецко-польская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, серебряный призер Олимпийских игр (2016).

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать Крещение 2020: самые сильные ритуалы и обряды Праздник Крещения в Днепре: назван список мест для купания
видео праздники Крещение приметы сочельник этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Как предотвратить рак: назван способ
Как предотвратить рак: назван способ
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 14:35Шоу-бизнес

История любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Сегодня, 11:17Fun

Крещение 2020: ТОП-10 правил и ошибок купания

Сегодня, 09:52Fun

Крещение 2020: поздравления в прозе и что нельзя делать

Сегодня, 09:15Техно

Названы ТОП-3 самых ненадежных кроссовера

Сегодня, 08:48Fun

17 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 16:45Fun

Слон разогнал напуганных туристов: курьезное видео

Вчера, 14:53Шоу-бизнес

Евровидение 2020: появились первые ставки на победителя

Вчера, 12:08Афиша

"Пришли в себя после праздников?": Уилл Смит и Мартин Лоуренс обратились к украинцам

Вчера, 08:25Fun

Парень сделал необычное фото на отдыхе в Египте и попал в тюрьму

Вчера, 08:17Fun

16 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 07:41Психология

Четыре знака зодиака, которых ожидает финансовый успех

15 январяШоу-бизнес

Миша Романова дала понять, какой пластический хирург сделал ей операцию во время беременности

15 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

15 январяFun

15 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

15 январяШоу-бизнес

Меган Маркл впервые после громкого заявления появилась на публике: фото

15 январяFun

"Невеста" священнослужителя после свадьбы оказалась мужчиной: фото

Новости партнеров

Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру
Великолепная Вика Коноплянка демонстрирует отличную фигуру
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Медики назвали лучшие напитки для борьбы с высоким давлением
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Названы самые опасные для здоровья продукты
Названы самые опасные для здоровья продукты
5 действенных способов справиться с аритмией
5 действенных способов справиться с аритмией
10 легких французских фильмов на все случаи жизни
10 легких французских фильмов на все случаи жизни
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати