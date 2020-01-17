18 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 18 января в истории

18 января – Крещенский сочельник, или Голодная кутья Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

18 января – Крещенский сочельник, или Голодная кутья. В этот день все гулянья должны быть прекращены, ведь приближался очередной пост. Именины 18 января отмечают: Григорий, Евгения, Иосиф, Нонна и Полина.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 18 января 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 18 января.

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Какой праздник 18 января

Крещенский сочельник 2020 – это вечер-приготовление перед большим православным праздником Богоявления Господнего. В этот день принято освящать воду в церкви. По традиции, хозяйки готовит постный ужин, такой как и на первый Сочельник.

Считается, что освященная в этот праздник вода не портится и помогает от всех болезней и невзгод. Храбрецы окунаются в освященную прорубь, чтобы не болеть в течении года и смыть с себя грехи.

Что нельзя делать 18 января

Запрещается на Святой вечер ссориться и обижаться друг на друга, ведь пролитые слезы могут навлечь беду на весь год.

Что можно делать 18 января

По поверью, снег, собранный в Крещенский вечер, способен исцелять болезни.

Если девушка умоется талой водой в Крещенский вечер – будет привлекать внимание мужчин.

Чтобы быть здоровым весь год, рекомендуется в Крещенский Сочельник искупаться в бане.

Хозяин дома перед Святой вечерей должен на дверях намазать мелом кресты. Такой ритуал убережет дом от неприятностей.

Приметы на 18 января

Слышен громкий лай собак – весь год охота и рыбалка будут удачными.

На Крещенский вечер идет снег – ждите хороший урожай зерновых культур.

На деревьях много снега – ждите богатый урожай плодов и меда.

Если на небе яркие звезды, то ягнята будут хорошо размножаться.

Ночью звезд не видно и небо тусклое – грибов осенью будет очень мало.

Выпал снег в Крещенский сочельник – год будет урожайным.

Утром идет снег – будет много гречки и хлеба.

Сильный южный ветер – к дождливому лету.

Интересные и важные события в Украине и мире

1778 – английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.

1886 – вышел первый автомобиль.

1918 – на собрании студентов Киевского университета Святого Владимира и Украинского национального университета принято решение создать студенческий курень имени Сечевых Стрельцов.

1919 – в Лондоне основана автомобилестроительная компания Bentley Motors, которая специализировалась на производстве спортивных и изысканных автомобилей.

1963 – основан футбольный клуб "Карпаты" (Львов).

1964 – американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.

1964 – The Beatles впервые попали в американский хит-парад с песней I want to hold your hand, заняв 45-е место.

1996 – на носители нового типа – DVD – вышло первое программное обеспечение.

2012 – Википедия на одни сутки закрыла доступ к своему англоязычному сайту в знак протеста против обсуждаемого в США законопроекта о борьбе с интернет-пиратством.

Кто родился 18 января

1864 – Иван Ижакевич, выдающийся украинский живописец.

1882 – Алан Милн, английский писатель, автор "Винни-Пуха".

1933 – Рэй Долби, изобретатель видеомагнитофона.

1955 – Кевин Костнер, американский актер "Послание в бутылке", "Телохранитель".

1962 – Тамара Гвердцители, грузинская певица.

1971 – Джонатан Дэвис, вокалист группы Korn.

1979 – Брайан Джионта, американский хоккеист.

1979 – Руслан Федотенко, украинский хоккеист.

1986 – Валентина и Вита Семеренко, украинские биатлонистки, олимпийские чемпионки.

1988 – Анжелика Кербер, немецко-польская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, серебряный призер Олимпийских игр (2016).

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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