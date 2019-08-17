19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 августа в истории

19 августа украинцы отмечают Яблочный Спас 2019 Фото: Depositphotos

19 августа – это 231-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 134 дня. Всемирный день гуманитарной помощи, в Украине отмечают День пасечника, во Вьетнаме – День революции, в Афганистане – День независимости, в США – День авиации. Православные христиане празднуют Яблочный Спас или Преображение Господне 2019.

"Сегодня" пишет, какой праздник отмечают украинцы 19 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 августа.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас

Какой праздник 19 августа – Яблочный Спас 2019

Православные христиане отмечают сегодня праздник Преображения Господнего 2019. В Украине он больше известен под названием Яблочный Спас.

В этот день принято идти в храм, чтобы освятить яблоки из нового урожая и другие фрукты и дары природы. Можно нести в храм также мед и хлебные колосья – их сохраняют до следующего сева. Как и в случае с Медовым Спасом, до которого нельзя есть мед, до Яблочного Спаса нежелательно есть яблоки. Зато в праздник – сколько угодно.

В праздник Преображения Господнего нужно освятить яблока Фото: Depositphotos

На Яблочный Спас готовят постные блюда, в которых основным ингредиентом являются яблоки. Ранее к празднику совершался "обряд засевания полей": по просьбе хозяев священник кропил вспаханную землю святой водой. Этот обряд означал начало засева.

Второй Спас символизировал начало осеннего похолодания и конец лета, есть поговорка: "Пришел Спас – готовь рукавицы про запас".

Яблочный Спас 2019: приметы на 19 августа

Какой Яблочный Спас – таким и январь будет.

Какая погода на Яблочный Спас, такая же будет и на Покрова.

Сухой день 19 августа – осенью тоже будет мало осадков. Ясная погода – зима будет холодной.

Если не есть яблок до Яблочного Спаса, а потом 19 августа в праздник попробовать яблоко с медом и загадать желание, то оно обязательно сбудется.

19 августа: важные и интересные события

1692 – в городе Салем, штат Массачусетс, за колдовство повешены пять женщин – в результате судебного процесса, известного как "охота на салемских ведьм".

1839 – широкой общественности представлен метод получения дагерротипа, правительство Франции купило патент у изобретателя Дагера.

1848 – газета The New York Herald опубликовала первый материал о найденном в Калифорнии золоте.

1960 – впервые в истории был совершен полёт в космос живых существ с успешным возвращением на Землю, на орбиту вышел космический корабль "Спутник-5", на борту которого находились собаки-космонавты Белка и Стрелка.

2004 – компания Google впервые выставила на продажу свои акций на фондовом рынке.

Кто родился 19 августа

1871 – пионер авиации, американский авиаконструктор Орвилл Райт, младший из братьев Райт.

1883 – французская кутюрье, создательница собственного модного дома и особого стиля Габриель "Коко" Шанель.

1945 – британский рок-певец, вокалист легендарной рок-группы "Deep Purple" Иэн Гиллан.

1946 – 42-й президент США Билл Клинтон.

1951 – советский и российский актёр театра и кино Владимир Конкин.

1969 – американо-канадский актёр Мэттью Перри, прославившийся своей ролью в сериале "Друзья".

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывала, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram