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19 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 декабря в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:17
19 декабря отмечаем День святого Николая Чудотворца 2019 Фото: Oleg Sergeichik / Unsplash
19 декабря отмечаем День святого Николая Чудотворца 2019
Фото: Oleg Sergeichik / Unsplash

19 декабря – День святителя Николая Чудотворца 2019, День адвокатуры Украины, Международный день помощи бедным. Именинники – Николай, Максим.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 19 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 декабря.

  • Когда День святого Николая? День святого Николая Чудотворца православные и греко-католики отмечают 19 декабря. Это один из самых, если не самый почитаемый святой в мире. В Украине издревле у каждого верующего в доме была икона святителя Николая. С давних времен он является для христиан "образцом веры, примером доброты и учителем смирения". С особым воодушевлением ждут этого праздника дети. Ведь они получают от святого Николая не только очень вкусные медовые пряники (которые так и назывались – "миколайчики"), но и множество других подарков.

Смотрите видео о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая:

  • День адвокатуры Украины – профессиональный праздник адвокатов в Украине. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада Украины ввела в действие Закон Украины "Об адвокатуре".

Какой праздник 19 декабря

В православной церкви 19 декабря почитают святого Николая. В народе его считали главным помощником для осужденных за несовершенные деяния. Также Николай является покровителем купцов, детей и моряков.

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Утром 19 декабря люди обязательно отправлялись в церковь, служили молебны и только после этого накрывали богатые столы. Нельзя было грустить в день Николая – считалось, что это приведет к сильным морозам. Николай покровительствовал и бракам, а потому ему можно было молиться о счастливой семейной жизни.

Приметы 19 декабря

  • Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.
  • Морозный и солнечный день – примета того, что будет неурожай в следующем году.
  • Какая погода на Николу Зимнего, таким будет день Николы Вешнего (22 мая).
  • Ясная и холодная погода – будет богатый урожай летом.
  • Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 декабря

  • 1686 – согласно сюжету известного романа Даниэля Дефо, Робинзон Крузо покинул обжитый им остров, пробыв на нем 28 лет, два месяца и 19 дней.
  • 1863 – англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум.
  • 1980 – открыли станции Киевского метрополитена "Тараса Шевченко", "Петровка" и "Проспект Корнейчука" (ныне "Оболонь").
  • 1981 – открыли станции Киевского метрополитена "Площадь Льва Толстого" и "Республиканский стадион" (ныне "Олимпийская").
  • 1997 – премьера американского фильма "Титаник".
  • 2001 – вышел в свет кинофильм "Братство Кольца" – экранизация первой части трилогии Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец".
  • 2016 – "ПриватБанк" стал государственным.

Кто родился 19 декабря

  • 1875 – Марич Милева, первая жена Альберта Эйнштейна, которую некоторые исследователи-биографы считают соавтором его революционных научных идей.
  • 1915 – Эдит Пиаф, французская певица, "голос Парижа".
  • 1919 – Николай Лукаш, выдающийся украинский переводчик.
  • 1959 – Мария Матиос, украинская писательница ("Нація", "Солодка Даруся").
  • 1963 – Тиль Швайгер, немецкий актер, режиссер и продюсер ("Достучаться до небес", "Лара Крофт").
  • 1972 – Алисса Милано, американская актриса (сериалы "Зачарованные", "Любовницы").
  • 1974 – Мидж Амор, бас-гитарист финской группы "H.I.M.".
  • 1975 – Владимир Кристовский, лидер группы Uma2rman.
  • 1980 – Джейк Джилленхолл, американский актер ("Горбатая гора", "Послезавтра").

Ранее мы также рассказывали о лучших подарках на День святого Николая для детей и взрослых.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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