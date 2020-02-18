19 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 февраля в истории

19 февраля – День преподобного Вуколы Фото: instagram.com/nataly.likebooks

19 февраля 2020 – Всемирный день защиты морских млекопитающих, или День китов. Православные христиане отмечают День преподобного Вуколы. Именины празднуют Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа и Кристина.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 19 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 февраля.

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День китов 2020. Эта экологическая дата считается днем защиты не только китов, но и всех морских млекопитающих и разных других живых существ, обитающих в морях и океанах нашей планеты. День был учрежден в 1986 году, когда вступил в силу запрет на китовый промысел, введенный Международной китовой комиссией.

19 февраля: какой праздник

19 февраля 2020 года почитается память преподобного Вуколы, который был первым епископом, служившим в Малой Азии. Вукола крестил язычников, которых обращал в веру. В этот день хозяйки варили особую кашу на молоке, которую заговаривали на здоровье и счастье.

Приметы 19 февраля

Морозы усилились – к бурной весне.

Если птицы на верхушки деревьев садятся – будет тепло.

Если корова 19 февраля спит головой на восток, она отелится днем, на запад – ночью или вечером.

Оттепель в этот день – к плохому удою у коров.

Сон, увиденный с 18 на 19 февраля, сбудется спустя 8 дней. Рассказывать об увиденном никому нельзя. Сновидения, приснившиеся днем 19 февраля, сбудутся через 6 лет. Рассказывать о них тоже не нужно.

Что нельзя делать 19 февраля

Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в ладу.

В этот день можно легко получить сглаз, поэтому желательно носить на себе оберег.

Что можно делать 19 февраля

Если в этот день одинокий человек помолится, то скоро он найдет свою вторую половинку.

Рекомендуется сделать генеральную уборку в доме и во дворе. Вынесите ненужный мусор, помойте пол и окна, почините то, что хотели сделать уже давно.

Интересные и важные события в Украине и мире

1861 – Александр II издал "Манифест об отмене крепостного права" в России.

1878 – Томас Эдисон запатентовал музыкальный проигрыватель, известный сегодня под названием "фонограф".

1954 – Президиумы Верховных советов РСФСР и УССР приняли решение о передаче Крымской области в состав Украины.

1985 – Уильям Шредер, пациент госпиталя "Умань" в Луисвилле (штат Кентукки), стал первым человеком с искусственным сердцем, который вышел за пределы больницы. Он провел на свежем воздухе 15 минут.

1992 – Верховная Рада Украины утверждает трезубец в качестве малого герба Украины.

1993 – английские исследователи Ренольф Финнс и Майк Страуд стали первыми людьми, которые прошли Антарктиду.

1999 – в США был задержан бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко.

2000 – на Большом Китайской стене 3200 человек соорудили крупнейшего (3048 метров) Китайского танцующего дракона.

2008 – Фидель Кастро официально отрекся от власти в пользу своего брата, Рауля.

Кто родился 19 февраля

1473 – Николай Коперник, польский астроном.

1948 – Тони Айомми, английский гитарист, основатель группы Black Sabbath.

1967 – Бенисио дель Торо, американский актер ("Страх и ненависть в Лас-Вегасе").

1970 – Йоаким Канс, солист шведской пауэр-метал-группы HammerFall.

1979 – Витас, российский певец и композитор.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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