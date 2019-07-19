19 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 июля в истории

Сегодня отмечаем день Сысоя Фото: Pixabay

Сегодня, 19 июля, 200-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 165 дней. Именинники – Антон (Антоний), Валентин, Василий, Еремей, Иннокентий, Лука (Лукьян), Марина, Марфа (Марта), Сидор, Ульяна, Феликс. В Лаосе отмечают День независимости, в Никарагуа – День революции.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 19 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 июля.

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19 июля: какой сегодня праздник, что можно и нельзя делать

Народный календарь сегодня вспоминает Сысоя. День не имел особых примет и обычаев. Люди пытались продолжать свою ежедневную работу в поле, собирали овощи и готовились к уборке зерновых культур. Считалось, что на Сысоя роса приобретала особую целебную силу. Поэтому крестьяне утром 19 июля обязательно должны были пройти по ней босиком и, по возможности, провести скот. Люди верили, что таким образом удастся избавиться от болезней и улучшить собственное здоровье.

Приметы на 19 июля

На Сысоя уже сеять поздно, а собирать еще рано.

Портулак закрыл свои цветы – ждите ненастья.

На Сысоя ходи по росе босой.

19 июля: важные и интересные события в истории

1650 – посол Османской империи заключил с Богданом Хмельницким в Чигирине военный союз.

1695 – впервые в мире было опубликовано объявление о знакомстве. Произошло это в популярном английском сборнике "Как улучшить хозяйство и торговлю".

1814 – мореплаватель, англичанин Мэтью Фрайндерз в своей научной работе впервые назвал Зеленый континент Австралией.

1822 – первая в мире фотография была сделана французским ученым Жозефом Ньепсом.

1900 – открытие Парижского метро.

1926 – город Екатеринослав был переименован в Днепропетровск.

1936 – впервые был провозглашен лозунг "Но пасаран!", что в переводе означает "Они не пройдут!". Автор высказывания — лидер испанских коммунистов Долорес Ибаррури.

1994 – президентом Украины стал Леонид Кучма.

Кто родился 19 июля

1758 – русский православный святой, чудотворец Серафим Саровский.

1814 – автор револьвера, названного в свою честь, американский конструктор и основатель фирмы стрелкового оружия Сэмюэл Кольт.

1834 – художник-импрессионист Эдгар Дега.

1939 – украинский политический деятель Леонид Деркач.

1892 – поэт Владимир Маяковский.

1935 – российский актер Василий Ливанов.

1940 – советский футболист, грузин Анзор Кавазашвили.

1957 – украинский предприниматель, один из богатейших людей Украины Виталий Гайдук.

1971 – боксер-профессионал, в данный момент мэр Киева Виталий Кличко.

1983 – прима Берлинской государственного театра и приглашенная звезда Лондонского Королевского театра Ковент-Гарден, украинка Яна Саленко.

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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