19 июня: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 июня в истории

19 июня отмечаем день Илариона Фото: Pixabay

19 июня – 170-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 195 дней. Именинники – Илларион, Сусанна, Фекла, Юлия (Иулиания). В Алжире празднуют День революции, в Кувейте – День независимости, День труда – в Тринидаде и Тобаго, День освобождения рабов – в США. 19 июня отмечается Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, который был учрежден под эгидой ООН в 2015 году, а также Всемирный день детского футбола.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 19 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 июня.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

19 июня: какой праздник, что можно, а что нельзя делать

В православной церкви 19 июня почитают память преподобного Илариона Далматского. Он был учеником преподобного Григория Декаполита в Далматской обители. После смерти своего игумена члены братии хотели избрать на этот пост именно Иллариона, но он отказался от этого и тайно ушел в Византию. Но патриарху Никифору удалось уговорить Иллариона, и в течение 8 лет последний управлял монастырем. В 813 году императорский престол занял Лев Армянин – известный иконоборец. Илларион открыто выступил против него, обличив в ереси и лжи. За это подвергся большому количеству истязаний. Так, Иллариона заточали в темницу, морили жаждой и голодом. Несмотря на это, Илларион продолжал верить во Христа и не отказывался от своей веры.

19 июня в старину начинали проводить прополку полей и огорода. Говорили: "Пришел Илларион – лишнюю траву из поля вон".

Приметы на 19 июня

Если 19 июня сорняки не вырвать, то в будущем придется постоянно с ними бороться. Однако, в то же время, считали, что сорную траву следует выпалывать только во время убывающего месяца, а на растущую и полную Луну это делать бесполезно.

Дует восточный ветер – летом будет много осадков.

19 июня можно рыть колодец. Чтобы определить "правильное" место, к земле прикладывали сковороду, а через некоторое время смотрели, с какой стороны она намокла – там, по приметам, воды находится близко к поверхности земли.

Важные и интересные события 19 июня в истории

240 до н.э. – греческий математик и астроном Эратосфен, работая в Александрии, путем экспериментального исследования длин теней установил, что Земля не является плоской и вычислил ее радиус.

1819 – в Ливерпуль из США прибыла "Саванна" – первый пароход, пересекший Атлантический океан.

1920 – в СССР была образована Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности.

1925 – в Киеве открылась первая в мире выставка по изучению мировых пространств.

1998 – состоялось первое выступление российской группы "Земфира".

2000 – в США приняли первый закон, который позволил электронную подпись.

Кто родился 19 июня

1623 – Блез Паскаль, французский ученый, изобретатель, математик, физик.

1928 – Евгений Шерстобитов, украинский режиссер, сценарист, писатель.

1945 – Наталья Селезнева, советская актриса театра и кино.

1954 – Кэтлин Тернер, американская актриса ("Жар тела", "Роман с камнем", "Голый в Нью-Йорке", "Карточный дом", "Случайный турист", "Война семьи Роуз").

1964 – родился Николай Баграев, украинский политик и бизнесмен.

1972 – Жан Дюжарден, французский актер, сценарист и режиссер; лауреат "Золотой пальмовой ветви", "Золотого глобуса" и "Оскара" ("Артист", 2011).

1978 – Зои Салдана (Зойо Салданья), американская актриса доминиканского происхождения ("Аватар", "Пираты Карибского моря").

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года. Кроме этого, мы рассказывали, сколько дней отдыхают украинцы на Троицу 2019.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram