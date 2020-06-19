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19 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 июня в истории

Какой сегодня праздник, 19 июня? Международный день прогулки, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине, Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, Иларион Новый – в православном календаре, Ларионов день – в народном календаре. Именины празднуют: Георгий, Ефим, Илларион, Иона, Сусанна, Фекла.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 июня.

19 июня: какой сегодня праздник
19 июня: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict) – был учрежден под эгидой ООН в 2015 году.
  • Всемирный день детского футбола – провозглашен Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и посвящен самым юным любителям этой спортивной игры.
  • Международный день прогулки (World Sauntering Day) – создан в 1979 году как альтернатива бегу трусцой, чтобы побудить людей не спешить и лучше оценить красоту окружающего мира.
  • День фермера в Украине – молодой праздник, учрежденный президентом Украины Владимиром Зеленским в 2020 году в честь фермерских хозяйств.

Какой сегодня праздник

19 июня в православной церкви чтится память преподобного Илариона Нового, преподобного Виссариона, Египетского чудотворца, преподобного Варлаама Хутынского. Также в этот день празднуются иконы Божией Матери Пименовская и "Знамение".

В народе 19 июня чтится Ларион Пропольник. Считалось, что в этот период пора полоть сорняки в поле.

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Приметы на 19 июня

  • Если на Лариона ясно и тепло – уродится крупное зерно.
  • Если вовремя не прополоть сорняки – они закроют все посевы.
  • Если на Лариона полная луна, бороться с сорняками бесполезно.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 240 – до н. э. греческий ученый Эратосфен Киренский впервые в мире рассчитал длину меридиана Земли.
  • 1787 – князь Григорий Потемкин получил от Екатерины II титул князя Таврического.

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  • 1920 – в СССР была образована Чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности.
  • 1925 – в Киеве открылась первая в мире выставка по изучению мировых пространств.

Кто родился 19 июня

  • 1623 – Блез Паскаль, французский ученый, изобретатель, математик, физик.
  • 1928 – Евгений Шерстобитов, украинский режиссер, сценарист, писатель.
  • 1945 – Наталья Селезнева, советская киноактриса.
  • 1958 – Сергей Макаров, советский хоккеист.
  • 1972 – Жан Дюжарден, французский актер.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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