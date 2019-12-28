19-летний кот вышел погулять и вернулся домой только через семь лет

Пушистик был истощен, его шерсть поблекла, а тело покрывали раны

Кот по кличке Тэбс и его хозяин Фото: SWNS

19-летний кот по кличке Тэбс вернулся домой через семь лет после пропажи в 2013 году. Об этом таблоиду Daily Mirror рассказали хозяева животного Джуд и Джон Кинлох из британского острова Шеппи.

Англичане утверждают, что питомец пропал, когда они собирались переезжать. Однако семейство надеялось, что их любимчик рано или поздно вернется, ведь на нем был микрочип, где указано его имя и номер телефона владельцев.

Кот по кличке Тэбс Фото: SWNS

Так и случилось: спустя семь лет животное заметили на улице города Джиллингем в графстве Кент. Кот был истощен, его шерсть поблекла, а тело покрывали раны.

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Нашедшая пропажу женщина связалась с благотворительной организацией, которая занимается поиском потерявшихся животных. Волонтеры обнаружили у Тэбса чип и сразу же позвонили по указанному номеру. Поначалу Джуд сочла, что ее разыгрывают, но, услышав имя питомца, поверила, что кот вернулся.

Хозяева были счастливы снова увидеть любимца, а Джон даже расплакался от радости, будто встретил своего лучшего друга.

Ранее "Сегодня" писали, как в США кот вернулся к хозяину спустя 14 лет разлуки. Кроме этого, мы рассказывали, что в России кот вышел погулять и вернулся домой только через семь лет.

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