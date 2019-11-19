19 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 ноября в истории

19 ноября отмечаем день Павла Исповедника Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

19 ноября – 323-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 42 дня. Именинники – Варлам, Герман, Клавдия, Лука, Александра, Павел. Международный мужской день, Всемирный день туалета, в Украине отмечают День работников гидрометеорологической службы. В Монако отмечают День князя, в Пуэрто-Рико – День открытия.

День работников гидрометеорологической службы – получил статус официального государственного профессионального праздника в Украине в 2003 году. Это национальный профессиональный праздник для тех, кто так или иначе причастен к работе гидрометцентра страны.

Международный день мужчин – ежегодный праздник, который впервые отметили в 1999 году. Цель этого праздника – привлечение внимания к гендерной дискриминации и проблеме неравенства. Организаторы праздника делают акцент на положительном влиянии мужчин на семью и воспитание детей.

Всемирный день туалета. 19 ноября был провозглашен Всемирным днем туалета в 2001 году на проходившей в Сингапуре международной конференции, посвященной проблемам туалетов. Кстати, место проведения конференции было выбрано не случайно: Сингапур славится безукоризненной чистотой отхожих мест.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 19 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 ноября.

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Какой праздник 19 ноября, как провести день

По народному календарю 19 ноября – Павла Исповедника, или Павла-ледостава. Обычно в этот день уже были сильные морозы, поэтому водоемы окончательно замерзали. Крестьяне начинали готовиться к зимней рыбалки – готовили снасти и приводили в порядок рыболовецкое снаряжение. Иногда 19 ноября наблюдались оттепели, но о тепле оставалось только мечтать.

Приметы на 19 октября

Снег 19 ноября – зима будет снежной.

На небе много звезд – скоро ударят настоящие морозы.

Безветренная погода на Павла – к похолоданию.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 ноября

1190 – основан Тевтонский орден.

1493 – в своем втором путешествии в Новый Свет Колумб открыл остров Пуэрто-Рико.

1891 – в Германии продали первую игрушечную железную дорогу.

1965 – принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о нераспространении ядерного оружия.

1969 – бразильский футболист Пеле забил свой 1000-й гол на своем 909-м матче.

1969 – американский космический корабль "Аполлон-12", пилотируемый астронавтами Чарльзом Конрадом, Аланом Бином и Ричардом Гордоном, осуществил посадку на Луну.

2012 – в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Кто родился 19 ноября

1711 – Михаил Ломоносов, русский ученый.

1839 – Эмиль Шкода, чешский инженер, основатель машиностроительного завода Škoda.

1917 – Индира Ганди, индийский политик, премьер-министр Индии.

1942 – Кельвин Кляйн, американский законодатель моды.

1961 – Мэг Райан, американская актриса, продюсер "Когда Гарри встретил Салли", "Кейт и Лео".

1962 – Джоди Фостер, американская актриса "Молчание ягнят", "Комната страха".

1983 – Дария Вербова, канадско-украинская модель.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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