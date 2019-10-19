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19 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 октября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
19 октября отмечают день Дениса и Фомы Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
19 октября отмечают день Дениса и Фомы
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

19 октября 2019 года по народному календарю отмечают день Дениса и Фомы. Именинники – Фома. Международный фестиваль джаза в Барселоне, в Перу празднуют день Лимы, день святого Ивана Рильского в Болгарии, день ракетно-артиллерийских войск Армении, день спасателя в Казахстане, всероссийский день лицеиста.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 19 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Ежегодно в третью субботу октября в США отмечается День сладостей или День сладкого (Sweetest Day). Эта традиция зародилась в Кливленде (Cleveland) в 1921 году, когда Герберт Кингстон, филантроп и работник кондитерской фабрики, решил помочь обездоленным сиротам, беднякам и всем тем, кто испытывает нелучшие времена.

День беатификации (причисление к лику блаженных, первая ступень канонизации) выдающейся католической подвижницы нашего времени матери Терезы Калькуттской. 19 октября отмечается в Албании как национальный праздник.

Какой праздник 19 октября и что нельзя делать

По народному календарю 19 октября отмечаем день Дениса и Фомы. Считалось, что 19 октября можно в последний раз увидеть кучевые облака, далее – наступит зима и морозы. Люди верили, что Фома очень любит запасливых. Поэтому на этот праздник крестьяне подводили итоги хозяйственного года и наполняли амбары собранными овощами, соленьями и консервацией. Считалось, чем больше запас к Денису и Фоме, тем более удачным будет весь следующий год.

Приметы на 19 октября

  • Сухой снег на 19 октября обещает теплое лето.
  • Безветренный день на Фому – скоро ударят морозы.
  • На Фому стоит ждать града или снежной пороши.

19 октября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1453 – закончилась Столетняя война между Францией и Англией.
  • 1812 – Наполеон оставил Москву.
  • 1860 – во Флоренции начала работать первая компания по производству двигателей внутреннего сгорания.
  • 1943 – Альберт Шварц открыл антибиотик стрептомицин.
  • 1947 – началась операция по массовому вывозу украинцев в Сибирь.
  • 1987 – биржевой крах, который известен как "Черный понедельник".
  • 1998 – правительство США возбудило судебное дело против компании Microsoft, обвинив их в монополизации рынка.

Кто родился 19 октября

  • 1862 – один из изобретателей кинематографа Огюст Люмьер.
  • 1916 – французский биолог, Нобелевский лауреат Жан Доссе.
  • 1931 – английский писатель, автор детективных романов Джон Ле Карре.
  • 1937 – заслуженный художник Украины Евгений Безниско.
  • 1952 – мексиканская актриса Вероника Кастро.
  • 1962 – американский боксёр-профессионал Эвандер Холифилд.
  • 1973 – белорусский футболист Александр Хацкевич.
  • 1992 – украинский гимнаст, обладатель бронзы на Олимпиаде 2012 года Игорь Радивилов.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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