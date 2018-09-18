19 сентября: какой праздник и важные приметы этого дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 сентября в истории

19 сентября – важный православный праздник. Фото: pixabay

19 сентября – это 262-й день года по григорианскому календарю. Именинники – Архип, Давид, Зинон, Кирилл, Макар, Михаил. В Чили отмечают День армии, в Сент-Китс и Невис – День независимости.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 19 сентября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 сентября.

Какой православный праздник 19 сентября 2018 года

Известно, что 19 сентября в православной церкви почитается память архангела Михаила, который был одним из самых главных ангелов и очень часто упоминается в Священном писании. В Библии он именуется архистратигом и почитается в качестве главы всего ангельского воинства, являясь покровителем христиан, которые выступают против зла.

Народные приметы на 19 сентября

Нельзя работать 19 сентября – это, согласно приметам, к беде.

Тепло на Михайлов день – осень будет долгой.

Листья осины ложатся вверх лицевой стороной – зима будет холодной.

Если человек родился в этот день, то его талисманом является аметист.

Если на деревьях появился иней, нужно ожидать зимой обильного снега.

Важные и интересные события в Украине и мире

1783 год – в Версале в присутствии французского короля Людовика XVI и его жены Марии Антуанетты, братья Жозеф и Этьен Монгольфье совершили запуск воздушного шара, наполненного горячим дымом.

1888 год – в Бельгиии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты.

В 1928-м в Нью-Йорке состоялась премьера мультфильма "Просто сумасшедший", где впервые появился персонаж Микки Маус.

В 1957 году на полигоне в штате Невада (США) провели первый подземный ядерный взрыв.

1991 год – немецкий турист Гельмут Симон обнаружил в тающих ледниках в Тирольских Альпах близ автро-итальянской границы мумию человека, который жил около пяти тыс. лет назад в эпоху неолита.

1992 год – на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио украинский легкоатлет Сергей Бубка установил мировой рекорд: он прыгнул с шестом на высоту шесть метров 13 сантиметров.

Кто родился 19 сентября

В 1551-м – Генрих III, король Франции, последний из династии Валуа;

1936 год – родился Эрл Ортер, американский легкоатлет, в метании диска выиграл четыре Олимпиады подряд (1956, 1960, 1964, 1968), каждый раз устанавливая олимпийский рекорд.

1969 год – родился Костя Цзю, боксер, чемпиона мира среди профессионалов в среднем весе.

Напомним, что второй Спас – яблочный – мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

Смотрите видео, как в Украине праздновали Медовый Спас-2018: