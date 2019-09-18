19 сентября: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 19 сентября в истории

19 сентября православные христиане отмечают Михайлово чудо 2019 Фото: Pixabay

19 сентября – 262-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 103 дня. Именинники – Архип, Давид, Зинон, Кирилл, Макар и Михаил. В Чили отмечают День армии, в Сент-Китс и Невис – День независимости. Православные украинцы отмечают праздник Михайлово чудо 2019.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 19 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 сентября.

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19 сентября: какой сегодня праздник и как провести этот день

По народному календарю 19 сентября – Михайлово чудо 2019. Люди пытались всю работу закончить сегодня к обеду, или вообще не работать, потому что это обещало несчастье. Также на Михаила принято было устраивать мирские братчины – вся семья, соседи и друзья собирались за одним столом и братались, прося друг у друга прощения. Существовал обычай, по которому перед Михаилом нужно было поссориться по какому-то мелочному вопросу, а уже 19 сентября мириться за столом и брататься, чтобы не конфликтовать весь год.

Приметы на 19 сентября

Тепло 19 сентября – осень будет теплой.

Иней на деревьях на Михаила – зимой будет обильный снег.

Листья 19 сентября падает лицевой стороной вниз – зима будет суровой.

Что нельзя делать в день Михайлова чуда 2019

Архангел Михаил считается борцом против ереси и зла, сильным защитником веры. Поэтому в этот день нельзя ссориться. Нужно обязательно помириться со своими друзьями и родственниками.

В этот день нежелательно мыть голову – можно "смыть ум".

Также 19 сентября нельзя было выбрасывать остатки со стола. Считалось, что их нужно отдать нуждающемся.

19 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1478 – Леонардо да Винчи завершил работу над картиной "Мона Лиза".

1783 – в Версале в присутствии французского короля Людовика XVI и его жены Марии Антуанетты, братья Жозеф и Этьен Монгольфье совершили запуск воздушного шара, наполненного горячим дымом.

1841 – построена первая международная железная дорога (Страсбург-Базель).

1864 – в США запатентованы откидные сиденья в автомобилях.

1888 – в Бельгии на курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты.

1891 – в Канаду прибыли первые украинские переселенцы.

1928 – в Нью-Йорке состоялась премьера мультфильма "Просто сумасшедший", где впервые появился персонаж Микки Маус.

1985 – землетрясение в Мехико.

1992 – Сергей Бубка на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио установил мировой рекорд, прыгнув с шестом на высоту шесть метров 13 сантиметров.

Кто родился 19 сентября

1551 – король Франции, последний из династии Валуа Генрих III.

1858 – украинский писатель Адриан Кащенко.

1911 – английский писатель Уильям Голдинг.

1959 – украинский актер кино и телевидения, комик Виктор Андриенко.

1960 – украинская писательница, поэтесса, эссеистка и публичная интеллектуалка Оксана Забужко.

1964 – американская кантри-певица, актриса и писательница Триша Ервуд.

1977 – украинский гимнаст, олимпийский чемпион (2004) и серебряный призер (2000) Олимпийских игр Валерий Гончаров.

1990 – украинская биатлонистка, чемпионка Олимпийских игр Юлия Джима.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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