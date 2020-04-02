2 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 апреля в истории

Какой сегодня, 2 апреля 2020 года, праздник? Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма и Международный день детской книги. В народном календаре 2 апреля – день мученицы Фотиньи. Именины празднуют Виктор, Герман, Максим, Никита, Родион, Сергей, Александра, Клавдия, Мария, Светлана, Ульяна и Юлиана.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 2 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 апреля.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма – отмечается ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 года. Цель этой даты – подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Ведь численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет огромные последствия для детей, их семей, общин и обществ.

Международный день детской книги. Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.

Какой праздник 2 апреля: что нельзя делать

2 апреля 2020 года отмечают день мученицы Фотиньи. Женщина обратила многих людей в христианскую веру, за что трагически погибла – ее бросили в колодец.

2 апреля – день мученицы Фотиньи Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

С тех пор верующие начали верить, что у такой воды осталась душа святой покровительницы, и вода, взятая из колодца в этот день, лечит от многих болезней.

Приметы на 2 апреля

Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов.

Прилетели 2 апреля скворцы – пришла настоящая весна.

Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

Интересные и важные события в Украине и мире

1790 – после 13 лет тюремного заключения и года, проведенного в сумасшедшем доме, маркиз де Сад был выпущен на свободу. Через 11 лет его снова арестуют и поместят в тот же сумасшедший дом, который станет его пристанищем до конца жизни.

1836 – свадьба Чарльза Диккенса и Кэтрин Хогарт. У супругов родится 10 детей, но брак будет несчастливым и в 1858 распадется.

1912 – лайнер "Титаник" вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно.

1963 – для исследования и освоения Луны осуществляется запуск космической ракеты с автоматической межпланетной станцией "Луна-4".

1978 – на американском телеканале CBS начался показ сериала "Даллас". Первоначально авторы предполагали создать мини-сериал, который должен был идти в течение пяти недель, но рейтинг оказался необыкновенно высоким, и показ продолжался 13 лет.

2014 – высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как неопределенный.

Кто родился 2 апреля

747 – Карл Великий, король франков (с 768 года), герцог Баварии (c 788 года), император Запада (с 800 года).

1618 – Франческо Гримальди, итальянский физик, астроном; составил первую карту Луны.

1725 – Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, писатель, мемуарист.

1805 – Ханс Кристиан Андерсен, датский писатель ("Гадкий утенок", "Дюймовочка", "Русалочка"), поэт и сказочник.

1840 – Эмиль Золя, французский писатель ("Исповедь Клода", "Завет умершей").

1905 – Серж Лифарь, французский танцовщик, хореограф и балетмейстер украинского происхождения.

1927 – Ференц Пушкаш, венгерский футболист, участник венгерской "Золотой команды".

1966 – Тедди Шерингем, английский футболист и футбольный тренер.

1977 – Майкл Фассбендер, ирландский актер театра, кино и телевидения ("Кредо убийцы", "300 спартанцев", "Чужой: Завет").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться