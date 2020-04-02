Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

2 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 апреля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 04:57

Какой сегодня, 2 апреля 2020 года, праздник? Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма и Международный день детской книги. В народном календаре 2 апреля – день мученицы Фотиньи. Именины празднуют Виктор, Герман, Максим, Никита, Родион, Сергей, Александра, Клавдия, Мария, Светлана, Ульяна и Юлиана.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 2 апреля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 апреля.

  • Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма – отмечается ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 года. Цель этой даты – подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни. Ведь численность детей, страдающих аутизмом, высока во всех регионах мира и имеет огромные последствия для детей, их семей, общин и обществ.

Читайте также:
Церковные праздники и посты в апреле 2020-го по дням

  • Международный день детской книги. Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской книги.

Какой праздник 2 апреля: что нельзя делать

2 апреля 2020 года отмечают день мученицы Фотиньи. Женщина обратила многих людей в христианскую веру, за что трагически погибла – ее бросили в колодец.

2 апреля – день мученицы Фотиньи
2 апреля – день мученицы Фотиньи
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

С тех пор верующие начали верить, что у такой воды осталась душа святой покровительницы, и вода, взятая из колодца в этот день, лечит от многих болезней.

Приметы на 2 апреля

  • Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов.
  • Прилетели 2 апреля скворцы – пришла настоящая весна.
  • Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

  • Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1790 – после 13 лет тюремного заключения и года, проведенного в сумасшедшем доме, маркиз де Сад был выпущен на свободу. Через 11 лет его снова арестуют и поместят в тот же сумасшедший дом, который станет его пристанищем до конца жизни.
  • 1836 – свадьба Чарльза Диккенса и Кэтрин Хогарт. У супругов родится 10 детей, но брак будет несчастливым и в 1858 распадется.
  • 1912 – лайнер "Титаник" вышел в море для проведения ходовых испытаний. Они прошли успешно.

Читайте также:
Когда Пасха 2020 в Украине: дата главного церковного праздника

  • 1963 – для исследования и освоения Луны осуществляется запуск космической ракеты с автоматической межпланетной станцией "Луна-4".
  • 1978 – на американском телеканале CBS начался показ сериала "Даллас". Первоначально авторы предполагали создать мини-сериал, который должен был идти в течение пяти недель, но рейтинг оказался необыкновенно высоким, и показ продолжался 13 лет.
  • 2014 – высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как неопределенный.

Кто родился 2 апреля

  • 747 – Карл Великий, король франков (с 768 года), герцог Баварии (c 788 года), император Запада (с 800 года).
  • 1618 – Франческо Гримальди, итальянский физик, астроном; составил первую карту Луны.
  • 1725 – Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, писатель, мемуарист.
  • 1805 – Ханс Кристиан Андерсен, датский писатель ("Гадкий утенок", "Дюймовочка", "Русалочка"), поэт и сказочник.
  • 1840 – Эмиль Золя, французский писатель ("Исповедь Клода", "Завет умершей").
  • 1905 – Серж Лифарь, французский танцовщик, хореограф и балетмейстер украинского происхождения.
  • 1927 – Ференц Пушкаш, венгерский футболист, участник венгерской "Золотой команды".
  • 1966 – Тедди Шерингем, английский футболист и футбольный тренер.
  • 1977 – Майкл Фассбендер, ирландский актер театра, кино и телевидения ("Кредо убийцы", "300 спартанцев", "Чужой: Завет").

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Выходные дни и праздники в апреле 2020 года в Украине Когда Благовещение в 2020 году: точная дата и значение праздника Церковные праздники и посты в апреле 2020-го по дням
праздники приметы обычаи этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
От скумбрии не оторваться: сухой засол методом северян
Рыбу больше не жарим: 7 рецептов приготовления по-новому
Рыбу больше не жарим: 7 рецептов приготовления по-новому
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео

Популярные статьи

Вчера, 18:45Fun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Вчера, 17:00Шоу-бизнес

MONATIK – 34: самые популярные запросы о топовом артисте

Вчера, 12:55Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 12:47Events

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

Вчера, 11:18Food

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:59Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 09:34Fun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

Вчера, 08:00Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 07:56Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Вчера, 02:58Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаЭксклюзив

Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

31 мартаFun

Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

31 мартаFood

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

30 мартаFun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 мартаFood

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

30 мартаШоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

Новости партнеров

Кароль ошарашила своей внешностью без парика и фильтров
Кароль ошарашила своей внешностью без парика и фильтров
Пышногрудая Анфиса Чехова засветила свое богатство в халатике
Пышногрудая Анфиса Чехова засветила свое богатство в халатике
Названа самая грязная поверхность, к которой прикасается человек
Названа самая грязная поверхность, к которой прикасается человек
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Никитюк показала лицо крупным планом и напугала украинцев
Никитюк показала лицо крупным планом и напугала украинцев
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Женские имена, которые приносят счастье в браке
Ленивые беляши из батона
Ленивые беляши из батона
7 простых вещей, которые сделают вас привлекательнее
7 простых вещей, которые сделают вас привлекательнее