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2 декабря: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 2 декабря в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
2 декабря – день Авдея Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
2 декабря – день Авдея
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 2 декабря, отмечаем Международный день борьбы за отмену рабства, в России – День банковского работника, Панамериканский день здоровья, а в Объединенных Арабских Эмиратах – Национальный день. Именинники – Авдей, Варлам, Илларион.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 30 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 ноября.

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  • Международный день борьбы за отмену рабства. В этот день в 1949 году Генеральная Ассамблея ООН приняла "Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами".
  • Киберпонедельник (Cyber Monday) – это маркетинговое название понедельника, который наступает после Черной пятницы (дня огромных скидок и распродаж) и является ее продолжением, но уже не в "живых", обычных, магазинах, а в интернете.

Какой праздник 2 декабря, что нельзя делать

2 декабря по народному календарю – день Авдея. Люди верили, что сегодня на улице беснуется нечистая сила. Чтобы защитить дом от нее, нужно было постучать обухом топора по оконным рамам и дверным косякам.

Согласно приметам, на Авдея вообще не стоило выходить из дома, чтобы не попасть в руки нечисти. Считалось, что 2 декабря нечистая сила может залезть в пустую посуду и попасть в рот человека. Поэтому на Авдея люди перед едой обязательно крестились и произносили молитву.

Приметы на 2 декабря

  • Снег на Авдея обещает холодную весну.
  • Резкое изменение ветра принесет похолодание.
  • Ясное небо 2 декабря – скоро будут морозы.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 декабря

  • 1863 – в Вашингтоне завершилось строительство купола Капитолия.
  • 1870 – Рим стал столицей Италии.
  • 1901 – американец Кинг Жилетт запатентовал безопасную бритву с двухсторонним одноразовым лезвием.
  • 1960 – на металлургическом заводе им. Ленина в Кривом Роге задули доменную печь "Криворожская-Комсомольская" – тогда наибольшую в мире.
  • 1982 – хирурги из университета Юты впервые провели операции по имплантации искусственного сердца.
  • 1991 – Канада и Польша первым официально признали независимость Украины.

Кто родился 2 декабря

  • 1923 – американская оперная певица Мария Каллас.
  • 1937 – украинский писатель Петр Осадчук.
  • 1946 – итальянский модельер Джанни Версаче.
  • 1973 – американская теннисистка югославского происхождения Моника Селеш.
  • 1978 – канадская певица Нелли Фуртадо.
  • 1981 – американская поп-певица Бритни Спирс.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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