2 декабря: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 2 декабря в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 2 декабря. Фото: pixabay.com

2 декабря - 336-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 29 дней. Именины - Вениамин, Адриан, Аза, Александр, Валентин, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Игнатий, Илларион, Константин, Михаил, Петр, Порфирий, Сергей, Федор. 2 декабря - Международный день борьбы за отмену рабства.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 2 декабря 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 2 декабря.

Какой православный праздник 2 декабря – что нельзя делать

В православной церкви 2 декабря почитается память святого Авдия – одного из двенадцати малых пророков. Согласно приданию, Авдий жил примерно в период разгрома Еврейского царства и был домоправителем при дворе царя Ахава. Вокруг царил разврат, но сам Авдий при этом старался вести максимально праведный образ жизни. Впоследствии супруга правителя по имени Иезавель организовала гонения в отношении христиан, и Авдий стал помогать сторонникам своей веры. Он укрывал их в пещерах, навещал в темницах. Далее он оставил государственную службу и стал спутником другого известного пророка по имени Илья. После этого Авдий тоже получил дар пророчества. После него даже осталась так называемая книга пророчеств, состоящая из одной главы.

Ранее считалось, что Авдий покровительствует семейному благополучию и домашнему хозяйству. Необходимо было постучать обухом топора по оконным рамам и дверным косякам именно в этот день – считалось, что это защитит дом и находящихся в нем людей от нечисти. Кстати, не только топор, но и серп, согласно поверью, помогал защититься от злых сил. Приметы гласят, что не стоит выходить на улицу на Авдея (то есть 2 декабря), поскольку говорили, что на дворе нечистая сила беснуется.

Народные приметы на 2 декабря

Снежный день с сильным ветром – жди длительную зиму и холодную весну.

Много снега с глубокими сугробами – ожидай богатого урожая в следующем году.

Погода в день Авдия этот день позволяет спрогнозировать сенокос.

Ясное небо – жди морозов, а тусклое – будет оттепель в ближайшие дни.

Ветер резко переменился на юго-западный с юго-восточного – в ближайшее время погода испортится.

Бодается скотина – жди метели Коровы нос из яслей показывают – погода скоро переменится.

Интересные и важные события в Украине и мире 2 декабря

В 1804 году Наполеон I Бонапарт провозгласил себя императором Франции.

1920 – Александропольский договор между Турцией и Арменией, завершивший турецко-армянскую войну.

1956 – группа революционеров во главе с Фиделем Кастро, приплывшая из Мексики на яхте "Гранма", высаживается на Кубе.

Кто родился 2 декабря

В 1837 году родился Джозеф Белл, хирург, профессор Эдинбургского университета, прообраз Шерлока Холмса.

1881 – Ираклий Церетели, грузинский и российский политик, революционер, лидер меньшевиков.

1946 – Джанни Версаче, итальянский модельер.

1968 – Люси Лью, американская актриса.

1978 – Нелли Фуртадо, канадская певица.

1978 – Кристофер Тони Уолстенхолм, английский музыкант, басист британской рок-группы "MUSE".

1981 – Бритни Спирс, американская поп-певица.

Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.